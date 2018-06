Európa uplatní odvetné clá na ikonické americké produkty, Malmströmová ich považuje za primerané

WELLINGTON 21. júna (WebNoviny.sk) – Európska únia si pri odvetných clách na americké dovozy vytypovala ikonické produkty ako motocykle Harley Davidson alebo bourbon v snahe upozorniť verejnosť na aktuálny obchodný spor a vytvoriť tlak na amerických predstaviteľov.

Uviedla to vo štvrtok eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová. Únia sa zamerala na vybrané produkty, pretože symbolizujú Ameriku a ľudí by to malo zaujať, povedala komisárka počas návštevy Nového Zélandu, kde otvorila rokovania o voľnom obchode medzi krajinou a európskym spoločenstvom.

Odvetné clá označila za primerané a vyjadrila nádej, že spor nebude ďalej eskalovať. Komisárka tiež odmietla názor, že Únia predáva oceľ za dumpingové ceny. V EÚ sa vyrába veľmi kvalitná oceľ, ktorú v USA potrebujú, a nepredstavuje hrozbu pre národnú bezpečnosť, zdôraznila Malmströmová.

Európska únia začne od piatka uplatňovať kompenzačné clá na americké tovary v hodnote 2,8 mld. eur. Ide o reakciu na to, že USA uvalili clá na dovoz ocele a hliníka. Európska komisia tento krok schválila v stredu. K americkým tovarom, na ktoré bude EÚ uplatňovať dodatočné clá, patria výrobky z ocele a hliníka, poľnohospodárske tovary a celý rad ďalších produktov.