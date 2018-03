Europarlament chce v spoločnom rozpočte aj príjmy z nových daní, príspevky krajín by sa znížili

BRATISLAVA 14. marca (WebNoviny.sk) – Do rozpočtu Európskej únie by v budúcnosti mohli plynúť napríklad aj dane z finančných transakcií, či časť dane z príjmov právnických osôb. Taká je predstava poslancov Európskeho parlamentu o spoločnom európskom rozpočte po definitívnom odchode Veľkej Británie z Európskej únie.

Načrtli to v nelegislatívnom uznesení, ktoré schválili v stredu. Sľubujú si od toho najmä odbremenenie národných rozpočtov jednotlivých členských štátov od časti príspevku, ktorý odvádzajú do spoločného rozpočtu únie.

Výrazné zníženie príspevkov členských krajín

„Parlament vyzval na zachovanie existujúcich vlastných príjmov únie a postupné zavádzanie nových, medzi ktoré by mohli patriť napríklad daň z finančných transakcií, podiel na dani z príjmov právnických osôb či na zdanení spoločností v digitálnom sektore, ako aj environmentálne dane,“ píše sa vo vyhlásení Európskeho parlamentu.

Podľa poslancov by to viedlo k výraznému zníženiu príspevkov členských štátov do spoločného rozpočtu, možno až o 40 %, ako aj k preklenutiu rozpočtového deficitu po brexite bez zvýšenia celkového daňového zaťaženia občanov Európskej únie. Zároveň by sa mali zrušiť všetky rabaty, zvýhodnenia a korekcie, z ktorých profitujú iba niektoré členské štáty.

Na druhej strane však europoslanci navrhujú v novom dlhodobom rozpočte od roku 2021 aj zvýšenie príjmov spoločného európskeho rozpočtu o 0,3 % hrubého národného dôchodku únie na 1,3 %. Je totiž podľa nich potrebné zabezpečiť dostatočné rozpočtové prostriedky na financovanie všetkých politických priorít, vrátane nových výziev, ktorým čelia členské krajiny.

Dohoda o príjmoch a výdavkoch

Napríklad v oblasti migrácie, obrany, bezpečnosti a klimatických zmien. Takéto navýšenie pritom predpokladá zachovanie podpory pre poľnohospodárov, ako aj pre chudobnejšie regióny.

„Poslanci v schválenom texte varujú, že bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti vlastných zdrojov financovania únie, teda príjmov, sa nedosiahne žiadna dohoda o viacročnom finančnom rámci, teda výdavkoch. Výdavková a príjmová časť rozpočtu tvorí podľa poslancov jeden celok a musí sa dohodnúť naraz,“ konštatuje Európsky parlament, ktorý teraz očakáva, že jeho stanoviská zapracuje Európska komisia do svojich návrhov, ktoré by mala zverejniť v máji tohto roku.

Podľa europoslancov by pritom bolo vhodné, aby sa rozhovory parlamentu, komisie a rady o budúcom viacročnom finančnom rámci a o vlastných zdrojoch únie začali čo najskôr s cieľom dosiahnuť dohodu pred voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2019.