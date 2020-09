Európska komisia poskytne Slovensku 780 miliónov eur na zvládnutie krízy súvisiacej pandémiou

Slovensko by malo mať od Európskej komisie k dispozícii 780 miliónov eur na zvládnutie krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Informovala o tom ministerka investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) po stredajšom rokovaní vlády SR. Ministri na schôdzi preberali práve návrh na prerozdelenie financií z novej iniciatívy REACT-EU.

Čerpanie financií

Slovenská republika bude musieť financie vyčerpať počas nasledujúcich troch rokov. „Chceme podporiť najmä náklady na špecifické výkony zdravotných zložiek a bezpečnostných zborov, odmeny pre zamestnancov, ktorí pracujú v prvej línii,“ uviedla Remišová.

Návrh vlády plánuje rozdelenie financií do štyroch operačných programov. Do programu efektívna verejná správa plánuje dať rezort investícií 113 miliónov eur, do programu ľudské zdroje 449 miliónov eur, do programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci 24 miliónov eur a na Integrovaný regionálny operačný program 194 miliónov eur.

Požiadavky na pomoc

Ako dodala ministerka, požiadaviek o finančnú podporu od všetkých partnerov a z regiónov bolo desaťnásobne viac, ako je ponúkaná suma od Európskej komisie. „Ďalšiu podporu, ktorú z týchto peňazí plánujeme vyčleniť, je podpora na udržanie pracovných miest, takzvaný kurzarbeit,“ povedala Remišová.

Vláda chce špecificky podporiť udržanie pracovných miest aj v športe a kultúre. Podporiť plánujú aj „najodkázanejších“, školy, a tých, ktorých poškodili kapacitné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu.

Legislatívu k tomuto balíku peňazí musí Európsky parlament schváliť do konca roka. Ako uviedla Remišová, tento čas chcú využiť na prípravu, rokovania s Európskou komisiou a prípravu a revíziu operačných programov. Presné sumy podpory vláda oznámi pravdepodobne až v decembri.