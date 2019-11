Európska únia by mala zvýšiť svoje ciele pri znižovaní emisií skleníkových plynov, vyhlásil Maas

Európska únia (EÚ) by mala zvýšiť svoje ciele pri znižovaní emisií skleníkových plynov, ak chce viesť boj proti klimatickým zmenám. Vo štvrtok to vyhlásil nemecký minister zahraničia Heiko Maas. Diplomatom a vedcom v Berlíne povedal, že „Európa musí viesť, pretože len vtedy sa ďalšie krajiny ako Čína a India budú tiež držať kurzu„.

Šéf nemeckej diplomacie zároveň podporil návrh novej Európskej komisie, aby únia prijala takzvanú Novú zelenú dohodu, ktorá by prepájala ekonomické programy s úsilím o zníženie uhlíkových emisií.

Nemecká ministerka životného prostredia Svenja Schulze sa zase vyjadrila, že by sa EÚ mala zamerať na zníženie emisií skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030 v porovnaní s úrovňou z roku 1990, tak ako to plánuje Nemecko. Súčasný plán únie je zníženie o 40 percent.