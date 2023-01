Európska únia otvorila v arktickom Švédsku svoj prvý pevninský štartovací komplex pre malé satelity

Európska únia (EÚ) chce posilniť svoje kapacity na vypúšťanie malých satelitov do vesmíru pomocou novej štartovacej rampy v arktickom Švédsku.

Európski predstavitelia a švédsky kráľ Karol XVI. Gustáv v piatok otvorili prvý pevninský orbitálny štartovací komplex EÚ.

Malé satelity hrajú dôležitú rolu

Nové zariadenie vo vesmírnom stredisku Esrange v blízkosti mesta Kiruna by malo doplniť súčasné kapacity EÚ na vypúšťanie satelitov vo Francúzskej Guyane.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová uviedla, že malé satelity sú kľúčové pre sledovanie prírodných katastrof v reálnom čase a vo svetle ruskej vojny na Ukrajine pomáhajú zaručiť globálnu bezpečnosť.

Prvý štart na budúci rok

„Dnes vieme, že odvážne ukrajinské sily efektívne využívajú malé satelity na sledovanie pohybu ruských jednotiek,“ povedala.

Prvý štart satelitu sa očakáva na budúci rok. Celkový počet satelitov by mohol do roku 2040 dosiahnuť 100-tisíc v porovnaní so súčasnými piatimi tisíckami funkčných satelitov.