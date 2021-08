Európska únia pomáha Haiti, do krajiny už poslala desiatky ton potrebného materiálu

Viac ako 125 ton materiálu potrebného na záchranu ľudských životov dopravuje Európska únia (EÚ) letecky na Haiti pre humanitárne organizácie, ktoré v krajine pôsobia. Ide o súčasť reakcie EÚ na zemetrasenie, ktoré Haiti postihlo 14. augusta.

Prvý let prichádza do Port-au-Prince v piatok a druhý let v krajine očakávajú v najbližších dňoch. Informuje o tom Európska komisia na svojej internetovej stránke. Náklad obsahuje zdravotnícke vybavenie, lieky, vodu, hygienické potreby a ďalší materiál, ktorý poskytujú humanitárne organizácie z EÚ.

„V tomto kritickom čase EÚ pokračuje v podpore ľudu Haiti, ktorý trápia následky strašnej katastrofy, ktorá zasiahla krajinu,“ uviedol eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič. Po tom, ako Haiti postihlo zemetrasenie s magnitúdom 7,2, EÚ uvoľnila tri milióny eur v rámci naliehavej humanitárnej pomoci s cieľom riešiť najdôležitejšie potreby dotknutých komunít.

EÚ prostredníctvom svojho Mechanizmu civilnej ochrany zároveň koordinuje ponuku pomoci z členských krajín únie, vrátane Španielska, Francúzska, Luxemburska, Holandska a Švédska.