Európsky charitatívny ultra beh NO FINISH LINE po prvý krát na Slovensku. Účastníci počas piatich dní behom podporia znevýhodnené a trpiace deti. Čo ubehnutý kilometer, to 1 euro na ich podporu

No Finish Line, beh podporujúci myšlienku ochrany práv detí oslávi tento rok v Európe svoju 20. edíciu a premiérovo sa k tejto myšlienke pripojí aj Bratislava. 9.-13. októbra 2019 tak naše hlavné mesto ako dejisko doplní metropolu Francúzska Paríž, grécke Atény, nórske Oslo, francúzske Nice a Monaco.

Princíp behu NO FINISH LINE je jednoduchý a prístupný pre všetkých. Je to o behu alebo chôdzi po okruhu 1500 metrov, otvorenom 24/24h po dobu 5 dní, toľkokrát, koľko

Sa účastníkom chce alebo zvládnu. Účastníci môžu zabehnúť jeden okruh alebo počas dňa, či noci maratón a to všetko samostatne alebo v tíme. Najlepší bežci v jednotlivých kategóriách budú vyhodnotení a ocenení. „Beh No Finish Line svojou filozofiou a zameraním podporuje výhradne deti a prispieva k zvyšovaniu povedomia o ochrane a rešpektovaní ich práv. My sa na deti pozeráme ako na najcennejšiu devízu nášho bytia, preto rozhodnutie zorganizovať aj slovenskú edíciu tohto behu nebolo ťažkým rozhodnutím. Zvlášť keď vďaka takej bežnej veci ako je beh zrealizujeme alebo podporíme projekty, ktoré zlepšia životné podmienky detí z hľadiska zdravia, vzdelania, hygieny alebo výživy a to bez ohľadu na pôvod, náboženské vyznanie či ich pohlavie,“ hovorí o motivácii priniesť NO FINISH LINE na Slovensko XY z neziskovej organizácie Children&Future Bratislava.

Okruh slovenskej edície bude vytýčený na nábreží Dunaja medzi mostom Lafranconi a River Parkom, pričom technickú a organizačnú stránku behu zabezpečuje team Bratislava Marathon z agentúry BeCool. Vďaka registráciám, darcom a sponzorom venuje nezisková organizácia Children&Future Bratislava za každý zabehnutý kilometer 1 € na podporu projektov pre znevýhodnené a choré deti alebo projekty na ich podporu. Originalita konceptu spočíva v tom, že táto charitatívna udalosť je otvorená pre všetkých a v každom veku. Zároveň ponúka veľkú slobodu účasti jednotlivcov ale aj tímov. Účastníci môžu slobodne prísť sami s príbuzným, deťmi, priateľmi, domácim zvieratkom, ako súčasť firemného tímu alebo ako súťažiaci člen školskej triedy.

Generálnym partnerom tohto charitatívneho behu je zdravotná poisťovňa Dôvera. Tá dlhodobo podporuje šport a najmä beh ako jednu z najúčinnejších foriem prevencie v starostlivosti o zdravie. „Naši zamestnanci ako tím Dôvera deťom behajú pre najmenších už šesť rokov a teším sa, že majú ďalší dôvod v tom pokračovať,“ povedal a zároveň potvrdil svoju účasť na podujatí Martin Kultan, generálny riaditeľ Dôvery.

Športovú, bežeckú stránku NO FINISH LINE zvýrazní 24 hodinový MiddleCap Challenge, čo je súťaž firemných 10 členných tímov. Ten najlepší tím získa možnosť reprezentovať Slovensko na NO FINISH LINE MONACO 16. – 24. novembra 2019, pričom všetci členovia budú mať zabezpečenú dopravu, ubytovanie a registráciu na podujatie.

Pri zrode NO FINISH LINE stála v roku 1999 Monacká obchodná komora s cieľom podporiť myšlienku vyhlásenia 20. novembra za univerzálny medzinárodný deň práv dieťaťa. Nie je preto náhodou, že účastníkov behu príde osobne podporiť aj jeho excelencia Monacké knieža Albert II. ktorý symbolicky absolvuje aj jeden okruh. Knieža je dlhoročným členom Medzinárodného olympijského výboru a ako športovec účastníkom piatich zimných olympiád.

Doposiaľ sa behu v Európe zúčastnilo 154 776 bežcov a vybehala sa suma 3 757 387 €.

Registrácia na beh je spustená na stránke www.nofinishline.sk.

