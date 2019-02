Európsky parlament poteší aj Slovákov v Česku, poplatky za cezhraničné platby klesnú

BRATISLAVA 14. februára (WebNoviny.sk) – Banky v krajinách EÚ mimo eurozóny by mali spoplatňovať platby v domácej mene rovnako ako cezhraničné platby v eurách a konverzné poplatky by sa mali sprehľadniť. Vyplýva to z nariadenia, ktoré vo štvrtok schválil Európsky parlament.

Nová legislatíva by mala ukončiť diskrimináciu používateľov platobných služieb v krajinách EÚ, ktorých menou nie je euro. Obyvatelia eurozóny využívajú výhody jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA), občania EÚ žijúci v členských štátoch mimo eurozóny však platia za cezhraničné platby v eurách vysoké poplatky.

Pomôže to nielen študentom

Na základe novej právnej úpravy by sa počas roka mali poplatky za cezhraničné platby v eurách v rámci EÚ dostať na úroveň poplatkov za vnútroštátne platby v miestnej mene.

Členské štáty budú môcť naviac zaviesť vo vzťahu k bankám pravidlá, ktoré ustanovia rovnakú výšku poplatkov za cezhraničné a domáce platby v inej mene, ako je euro.

„Zníženie poplatkov na bankové prevody z krajín mimo eurozóny do krajín eurozóny pomôže výrazne aj občanom Slovenska, ktorí pracujú a študujú v Českej republike,“ uviedol poslanec Ivan Štefanec.

Nové opatrenia, na ktorých sa už poslanci predbežne dohodli s ministrami členských štátov v rade, by mali zároveň chrániť spotrebiteľov pred neprimerane vysokými poplatkami za menovú konverziu. Platcovia by mali byť pri každej transakcii informovaní o sume, ktorá im bude stiahnutá z účtu v miestnej mene, ako aj v mene ich účtu.

Notifikačná služba bude bezplatná

Za účelom sprehľadnenia konverzných poplatkov sa bude ich výpočet realizovať na jednotnej báze v mieste predaja pri platbách kartou alebo pri výbere hotovosti v bankomate. Pôjde o referenčnú úrokovú sadzbu ECB zvýšenú o poplatok, ktorého maximálnu sadzbu si samostatne stanovia jednotlivé banky.

Klient dostane elektronickú push notifikáciu, napríklad vo forme textovej správy, e-mailu alebo avíza mobilnej alebo webovej bankovej aplikácie, ktorá ho bude informovať o výške poplatku za danú menovú konverziu.

Táto notifikačná služba bude bankami poskytovaná bezplatne. Banky budú musieť informovať aj o odhadovaných celkových nákladoch menovej konverzie pri bankových prevodoch, a to ešte pred ich zrealizovaním.