Exekučná amnestia ešte viac uvoľní mravy chronických neplatičov

Bratislava, 26. október 2017 ( WBN/PR ) – Po legislatívnych zmenách v osobných bankrotoch a v exekúciách sa chystá tzv. exekučnú amnestiu. Odborníci upozorňujú, že sa tým u dlžníkov vzbudzuje pocit, že neplatiť sa oplatí.

„Zmeny nepriamo nabádajú isté skupiny občanov k nezodpovednému a často až k podvodnému správaniu sa. Ľudia získajú pocit, že štát ich pred veriteľmi vždy ochráni,“ upozorňuje Martin Musil, výkonný riaditeľ spoločnosti Intrum Justitia Slovakia s.r.o., ktorá ponúka služby v oblasti správy a manažmentu pohľadávok.

Osobný bankrot prešiel výraznými legislatívnymi zmenami. Zbankrotovať je dnes oveľa ľahšie ako v minulosti, čo sa prejavuje aj na číslach. V treťom kvartáli vyhlásilo úpadok 1940 dlžníkov. Zhruba taký istý počet insolvencií bolo vyhlásených za predchádzajúce tri roky spolu.

Ministerstvo spravodlivosti SR aktuálne chystá ďalší krok – takzvanú exekučnú amnestiu. V nej by mal štát odpustiť dlhy svojim dlžníkom. Odborníci pri nej upozorňujú na morálny hazard. Čoraz viac dlžníkov totiž začína argumentovať tým, že dlhy im budú odpustené a platiť ich nemá zmysel.

„Musíme ľuďom vysvetľovať, že exekučná amnestia sa dotkne len dlhov voči štátu. Po medializácií týchto, voči dlžníkom, ústretových opatrení vzniká medzi nimi pocit, že svoje dlhy nemusia uhrádzať,“ upozorňuje M. Musil. Exekučná amnestia preto podľa neho nie je správnym riešením. Myslí si, že by sa malo radšej počkať, kým sa naplno prejaví efekt nových pravidiel pri osobných bankrotoch.

„Je tu skutočne veľké množstvo ľudí, ktorí sa dostali do dlhovej pasce a treba im pomôcť, ale to treba urobiť dlhodobo, nie jednorazovo. Musíme ich naučiť, ako sa z problémov dostať svojpomocne, alebo najlepšie, ako sa do nich vôbec nedostať,“ vyzýva M. Musil.

