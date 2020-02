EXIMBANKA SR prináša ďalšie možnosti pre Vaše rozvojové projekty

EXIMBANKA SR prevzala 1. novembra 2019 funkciu „PSLO“ a stala sa tak styčným kontaktným miestom pre slovenských exportérov vyvážajúcich do rozvojových krajín. Hlavnou úlohou PSLO je vyhľadávať obchodné a investičné príležitosti pre slovenské firmy v rozvojových krajinách a budovať vzťahy medzi súkromným sektorom a medzinárodnými inštitúciami. Na Slovensku funkciu PSLO vykonáva Silvia Gavorníková, riaditeľka medzinárodných vzťahov EXIMBANKY SR.

Aby sme slovenským spoločnostiam ukázali výhody a nové možnosti exportu do rozvojových krajín sa v Košiciach uskutočnil seminár, na ktorom sa mohli exportéri osobne stretnúť so zástupcami IFC – člena skupiny Svetovej banky, Medzinárodnej investičnej banky, Ministerstva financií, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, maďarskej a slovenskej Eximbanky.

Okrem prezentácie o nových možnostiach zapojenia súkromného sektora do spolupráce so Svetovou bankou, nosnou myšlienkou následnej panelovej diskusie bolo hľadanie synergie podpory medzinárodných a slovenských inštitúcií pri prieniku našich exportérov na rozvojové trhy. V rámci diskusie podnikatelia prejavili vysoký záujem o doterajšie skúsenosti maďarských exportérov pri využívaní zdrojov Svetovej banky. Za posledných päť rokov sa vďaka aktívnej práci maďarského PSLO počet maďarských firiem zapojených do tendrov skupiny Svetovej banky strojnásobil. Cieľom EXIMBANKY SR ako slovenskej inštitúcie PSLO je využiť nadobudnuté know-how maďarských spoločností a aktívne podporovať vytváranie spoločných konzorcií.

Foto: EXIMBANKA SR (3452)

Na seminári bola podnikateľom aj na konkrétnych príkladoch z praxe prezentovaná možnosť ich zapojenia do rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Túto možnosť ponúka slovenským exportérom EXIMBANKA SR prostredníctvom svojho produktu Zvýhodnené vývozné úvery.

EXIMBANKA SR tak vďaka spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami a slovenskými inštitúciami zodpovednými za rozvojovú spoluprácu vie komplexne pokryť potreby slovenských exportérov na teritóriá rozvojových krajín, pomôcť exportérom s hľadaním lokálnych partnerov, vytváraním medzinárodných konzorcií, ľahšie uspieť v medzinárodných tendroch a napomôcť slovenským podnikateľom etablovať sa v rozvojových krajinách.

