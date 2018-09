Existuje len jedna rastlina, ktorá dokáže zachrániť vašu pečeň a tým aj život

BRATISLAVA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Burina, ktorá má prekvapujúce proteínové vlastnosti pre pečeň, ďaleko presahuje všetky farmaceutické prípravky. Avšak toto treba vedieť o jej užívaní.

Bodliak mliečny alebo pestrec mariánsky. O jeho priam zázračných účinkoch sa už vedelo dávno, napriek tomu jeho sila je stále podceňovaná a málo využívaná pri liečbe ochorení pečene. A nielen to. Jeho konzumáciou si dokážeme zlepšiť celkové zdravie

Táto rastlina pochádza z oblasti Stredomoria a používa sa už od 1. storočia nášho letopočtu. Podľa Johna Gerarda, anglického bylinkára zo šestnásteho storočia, „pestrec predstavuje najlepší liek proti všetkým chorobám.“ Je tiež používaný na podporu zdravia obličiek, žlčníka a pečene. Obsahuje silymarín, ktorý má protizápalové, antivírusové a antioxidačné vlastnosti.

Výhody pre pečeň

Štúdie ukazujú, že pestrec mariánsky chráni pečeňové bunky tým, že zablokuje vstup škodlivých toxínov a postará sa tiež o ich odstránenie z buniek. Ako silný antioxidant udržiava zdravie a energiu a pracuje ako ochrana prvej línie pred poškodením voľnými radikálmi.

Silymarín, účinná zložka v bodliaku, pozostáva zo zlúčenín nazývaných flavonoidy, ktoré pomáhajú obnoviť poškodenie pečeňových buniek alkoholom a inými toxickými zlúčeninami. Jeho účinnosť spočíva v jeho schopnosti stimulovať syntézu bielkovín.

Silymarín však nielen lieči ochorenie pečene, akútnu vírusovú hepatitídu, chronickú vírusovú hepatitídu a ochorenie pečene súvisiace s toxínmi, ale tiež sa zistilo, že znižuje poškodenie pečene spôsobené liekmi a toxínmi, ako sú chemoterapia, ožarovanie, tetrachlórmetán, acetaminofén, amanitofaloidy a fenylhydrazín.

Protirakovinové vlastnosti

Silymarín, účinná zložka v bodliaku, pôsobí tiež ako protinádorový prostriedok. Ako sa zistilo na Univerzite v Marylende, zabraňuje šíreniu rakovinových buniek a tiež znižuje ich zásobovanie krvou. Štúdia uskutočnená na Univerzite v Colorade ukázala, že má schopnosť predchádzať fotosenzibilizácii a rakovine kože.

V krvi sa ukrýva kvalita vášho života

Keďže pečeň má na starosti kvalitu krvi a krv je našim elixírom života. Od zdravia pečene záleží aj zdravie ostatných orgánov ako napríklad žlčníka, obličiek a pľúc.

Ako zistiť, že vaša pečeň volá o pomoc?

Ochorenia pečene sú zákerné v tom, že ich hneď nevieme diagnostikovať. Únavu, pocit ťažoby, ženské problémy, problémy s trávením a vyprázdňovaním, priberanie alebo naopak náhlu stratu hmotnosti tak buď pripisujeme iným komplikáciám, alebo ich prehliadame. A to je chyba. Môžu sa totiž dostaviť omnoho závažnejšie ochorenia. Preto by sme zbytočne nemali hazardovať so svojim zdravím, ale začať sa oň starať. Napríklad užívaním pestreca mariánskeho.

A však nie je pestrec ako pestrec. Pri jeho nákupe treba prihliadať na skutočnosti, ktoré vo veľkej miere vplývajú na jeho kvalitu a tým aj jeho účinky. Potom sa ľahko môže stať, že napriek užívaniu tejto zázračnej bylinky sa želané výsledky nedostavujú a pestrec nepomáha. Na čo teda treba myslieť?

Ktorý pestrec skutočne pomáha?

Keď chcete byť úspešní a zregenerovať filter uložený v pečeni- pečeňovú membránu, ktorá čistí krv, tak treba konzumovať pestrec pripravený drvením.

Okrem prípravy je dôležité aj balenie pestreca mariánskeho. Napríklad vrecká so zipsom nie sú vhodné , pretože neprepúšťajú vlhkosť , ktorá je v rastline. Takto balený pestrec po čase môže stuchnúť a jeho prospešné vlastnosti sa opäť znížia.

Keď už je pečeň poškodená a vaše krvné a pečeňové testy nie sú v norme, treba sa súčasne zamerať aj na črevný trakt, cievy a odmastiť pečeň, čiže zbaviť ju tukov a toxínov. Tento povlak totiž bráni účinným látkam prenikať cez steny čriev do krvi a v tomto prípade pestrec nepomáha.

Ideálnym riešením je zaobstarať si pestrec mariánsky v kombinácii s Egyptským čiernym kmínom – černuchou. Ten sa postará o účinnú očistu črevného traktu, teda odstránenie povlaku, ktorý bráni prenikaniu liečivých látok do vášho organizmu.

Černucha, ktorá je prezývaná aj ako zlato faraónov, býva v procese očisty nenahraditeľná. Čistí steny ciev, odbúrava glukózu a tuky priamo z krvi. Je tiež antibakteriálna a antiparazitná. Prednosťou černuchy je to, že v procese delenia buniek dokáže svojimi látkami likvidovať možné potenciálne rakovinové bunky s presnosťou až na 80%.

Ako užívať pestrec a černuchu

Ak chcete dosiahnuť tie najlepšie účinky, prinavrátiť si zdravie a dostať sa znovu do dobrej kondície, treba jesť pestrec a Egyptský kmín-černuchu počas dňa nasledovným spôsobom:

Bodliak nikdy nekonzumujeme s jedlom (najlepšie medzi jedlami) a černuchu môžeme jesť po jedle. Je potrebné medzi nimi zachovať odstup minimálne 30 minút a viac.

Pestrec by sa nemal žuť. Vždy vložte lyžicu do úst, najlepšie na lačný žalúdok, a prehltnúť. Ak aj naň niekedy zabudnete, môžete si pokojne dopriať i dve dávky.

Myslite na svoj organizmus a pečeň už dnes a zabezpečte preň potravu, akú naozaj potrebuje.