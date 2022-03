Exodus z Ukrajiny by mohol spôsobiť najväčšiu utečeneckú krízu v tomto storočí, zatienila by aj Sýriu

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uviedol, že od minulotýždňového začiatku ruskej invázie z Ukrajiny utieklo viac ako 874-tisíc ľudí. Toto číslo podľa UNHCR „exponenciálne stúpa“ a možno už v priebehu niekoľkých hodín prekoná miliónovú hranicu.

Hovorkyňa UNHCR Shabia Mantoo v stredu uviedla, že ľudia naďalej smerujú do krajín susediacich s Ukrajinou na západe, pričom dodala, že od utorka utieklo viac ako 200-tisíc ľudí. V utorok Mantoo varovala, že exodus z Ukrajiny by mohol spôsobiť „najväčšiu utečeneckú krízu v tomto storočí“, ktorá by zatienila aj krízu súvisiacu s vojnou v Sýrii.

UNHCR už predtým predpokladal, že z Ukrajiny by mohli utiecť až štyri milióny ľudí. Mantoo však poznamenala, že agentúra svoju prognózu prehodnotí.

Najnovšie údaje ukazujú, že viac ako polovica a takmer 454-tisíc ľudí odišlo do Poľska, viac ako 116 300 do Maďarska a viac ako 79 300 do Moldavska. Ďalších 69-tisíc odišlo do iných európskych krajín a 67-tisíc utieklo na Slovensko.