Exposlanci vyzývajú SaS, aby zastavili povalenie vlády. Obávajú sa nástupu dvoch mafiánskych smerov s extrémistami

Exposlanci Národnej rady SR Ľubomír Galko, Natália Blahová a Jozef Rajtár vyzývajú svojich bývalých kolegov zo strany Sloboda a Solidarita (SaS), aby zastavili kroky, ktoré vedú k povaleniu vlády a stiahli návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Upozornili na to, že zmena, ktorá nastane, bude nezvratná.

Spoločné myšlienky a ideály

„Je nebezpečne pravdepodobné, že to, čo ste započali, spôsobí návrat moci do rúk organizovanej zločineckej skupiny. Povalenie vlády v tomto čase by malo za následok nástup toho najhoršieho – vládu dvoch mafiánskych smerov s extrémistami,“ apelovali bývalí poslanci a dodali, že prehodnotiť názor nie je slabosťou, ale znakom rozvážnych ľudí, ktorí si uvedomujú váhu a dopad svojich rozhodnutí.

Galko, Blahová a Rajtár svojim bývalým kolegom zo SaS pripomenuli, že pred dvanástimi rokmi ich do politiky priviedli spoločné myšlienky a ideály. Jedným z tých podstatných bola túžba po spravodlivosti a právnom štáte.

Zápas za pravdu

„V tejto strane sme napriek všetkému, čo sa napokon stalo, nechali svoj odtlačok boja proti korupcii. Na svetlo sme vyniesli mnohé nebezpečné kauzy Smeru-SD a ich prisluhovačov,“ uviedli exposlanci.

Ešte stále čelia žalobám a súdom, no napriek tomu sa im tento boj ani dnes nezdá byť márny a zbytočný, pretože ho pokladajú za zápas za pravdu, spravodlivosť a práva.

Povalenie vlády

„Stáli sme spolu na tribúnach pri protestoch Bonaparte a burcovali Slovensko do boja proti štátnej mafii. Zronení, ale odhodlaní sme stáli spolu na námestiach po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej,“ pripomenuli.

Trio bývalých poslancov dúfalo, že zápas za slušné Slovensko dotiahnu do víťazného konca tí, ktorí vo voľbách sľúbili ľuďom návrat spravodlivosti. Strana SaS by preto podľa nich mala radšej zvyšný čas, ktorý dostala od voličov, využiť v mene všetkého, za čo spolu roky bojovali, a nie povaliť vládu.