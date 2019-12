Expremiér Fico bude trestne stíhaný pre video o kotlebovcovi Mazurekovi

Prokurátor nariadil trestné stíhanie Roberta Fica v prípade vyjadrenia podpory Milanovi Mazurekovi po jeho odsúdení. Informuje o tom spravodajský portál televízie JOJ Noviny.sk.

„Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podľa stanoviska Generálnej prokuratúry NAKA predmetné trestné stíhanie odmietol. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry však uznesenie vyšetrovateľa NAKA zrušil ako neodôvodnené a nariadil vyšetrovateľovi vecou sa ďalej zaoberať,“ píše spomínaný portál.

Bývalý premiér vo videu povedal, že orgány činné v trestnom konaní rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov. Komentoval aj rozsudok Najvyššieho súdu SR, ktorý odsúdil Mazureka za extrémistické trestné činy. Poslanec Kotlebovej ĽSNS prišiel o mandát a musel zaplatiť peňažný trest vo výške 10-tisíc eur.

„Milan Mazurek povedal to, čo si myslí celý národ. Ak popravíte niekoho za pravdu, urobíte z neho národného hrdinu. Ak má byť rozsudok Najvyššieho súdu meradlom toho, čo je pri výrokoch na adresu Rómov trestným činom, to rovno môžu orgány činné v trestnom konaní vojsť do ktorejkoľvek krčmy na Slovensku a všetkých hostí pozatvárať. To sa mám naozaj báť povedať, že podporujem policajtov v tvrdých zákrokoch v osadách, ako som to urobil po zásahu polície v Moldave nad Bodvou? To sa máme báť povedať, že časť Rómov zneužíva sociálny systém?“ uviedol Fico na adresu rozhodnutia súdu.

Mazurek čelil pred Najvyšším súdom obžalobe za výroky v relácii regionálneho rádia Frontinus. Ešte v roku 2016 v nej hovoril o násilí a vandalizme Rómov, urážal ich a prirovnával k nebezpečenstvu spojenom s islamskými migrantmi.