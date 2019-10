Exprezident Kiska sa podrobil operácii, na sociálnej sieti zverejnil fotku z nemocnice

Exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa v utorok podrobil operácii. „Tri a polhodiny na operačnom stole pri plnom vedomí ubehlo ako voda. Doktori sa tvárili, že všetko prebiehalo hladko. Za to im veľmi ďakujem,“ napísal na sociálnej sieti Facebook. K príspevku pridal aj fotografiu s jedlom s dodatkom, že od včera večera nejedol.

V pondelok Kiska uviedol, že ide na malý rutinný zákrok do srdcovo-cievneho ústavu. „Mám bežnú arytmiu, máme to v rodine, je to prevencia,“ uviedol v stanovisku k medializovaným informáciám o tom, že ho čaká operácia. Exprezident by podľa vlastných slov mal v nemocnici pobudnúť dva až tri dni. „Verte mi, že týchto pár dní oddychu mi možno aj dobre padne,“ dodal v pondelok.