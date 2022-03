Exprezident Porošenko: Nikdy neverte Putinovi a nebojte sa ho. Buďte si istí, že nad ním vyhráme

Bývalý ukrajinský prezident Petro Porošenko poslal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi vzdorovitý odkaz.

V rozhovore pre BBC Newsnight zároveň vyzval Západ, aby ešte viac sprísnil sankcie voči Rusku, nedôveroval Putinovi a absolútne sa ho nebál. Referuje o tom spravodajský web BBC.

Ducha Ukrajiny nezabijú

„Verte, že nestratíme Mariupoľ, Charkov ani Kyjev. Putin, zabudni na to. Celá naša krajina nad tebou vyhrá. Môžeš nás obkľúčiť, vypnúť nám svetlo, ale nezabiješ ducha Ukrajiny,“ uviedol Porošenko.

Päťdesiatšesťročný politik bol prezidentom Ukrajiny v rokoch 2014 – 2019 a viackrát prišiel do kontaktu s Putinom.

„Prosím, neverte Putinovi, pretože Putin nikdy nedodrží slovo. A po druhé: nebojte sa ho. Vezmite si príklad z Ukrajiny. My sa Putina nebojíme a zastavíme ho,“ dodal.

Sankcie by mali byť ešte prísnejšie

Demokratický svet odpojil sedem ruských bánk od medzinárodného platobného systému SWIFT. Porošenko tvrdí, že sankcie v tomto smere by mali byť ešte prísnejšie.

„Prosím, uvaľte zákaz na celý ruský bankový systém. Boli zavedené obmedzenia Visa a MasterCard na ľudí v Putinovom okolí, ale prosím, zaveďte to na každého jedného Rusa, ktorý má účet v banke, pretože sú to Rusi, ktorí podporujú Putinovu myšlienku zničenia Ukrajiny. To isté sa týka Bieloruska,“ podotkol Porošenko.