Extrémne turistické chodníky na Slovensku, ktoré nie sú pre amatérov

VYSOKÉ TATRY 21. septembra 2017 (WBN/PR) – Čo by ste povedali na posilnenie imunity trošku extrémnym a netradičným spôsobom? Hurá do prírody. Na Slovensku máme viacero nebezpečných turistických chodníkov, ktoré rozhodne nie sú pre amatérov. Pýcha Slovenska, naše veľhory sú magické miesto. Prečo? Od úplne nenáročných prechádzok dolinami tu nájdeme aj na prvý pohľad nezdolateľné turistické chodníky. Pokoriť ich možno iba s pomocou profesionálneho výstroja, špeciálneho odevu a horolezeckých lán.

Priečne sedlo je najobťažnejší turistický chodník Vysokých Tatier vo výške 2353 m.n.m. Dostanete sa sem zo Zbojníckej alebo Téryho chaty. Pre svoju vysokú obtiažnosť sú trasy z oboch strán zabezpečené reťazami. Avšak, túto najnáročnejšiu turistickú trasu našich veľhôr vám odporúčame iba v prípade, že patríte medzi skúsených vysokohorských turistov. Možno by ste mohli najskôr skúsiť zdolať tretí najvyšší vrchol Tatier, Ľadový štít.

Ľadový štít je prístupný iba s horským sprievodcom a svoj názov nesie vďaka snehu, ktorý sa drži na severnej strane jeho vrcholu takmer celý rok. Najnáročnejším úsekom výstupu na Ľadový štít je takzvaný Ľadový kôň. Ide o veľmi úzky skalný hrebeň, ktorý je dlhý presne 22 metrov. Ak je cieľom tohoto výstupu posilnenie imunity, gratulujeme. Okrem tej tu riadne zocelíte aj vašu odvahu.

Prostredný hrot siaha do výšky 2441 m.n.m. a môže sa vám zdať nezdolateľný. Výstup na vrchol je však možný s horským sprievodcom, no táto turistická trasa patrí medzi najextrémnejšie. Okrem ostrých hrebeňov pred koncom výstupu vás môže prekvapiť aj neustále sa meniace počasie. Odmenou bude výhľad na najkrajšie vrcholy Vysokých Tatier.