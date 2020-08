Extrémni bežci si opäť zmerali sily na Štrbskom Plese, doterajšie rekordy padli (foto)

Tretí ročník bežeckého extrému Red Bull 400 vo Vysokých Tatrách ovládli Jozef Hlavčo a Eszter Hortobagyová. Obaja vybehli na veľký mostík na Štrbskom Plese v traťových rekordoch. Mužský má po sobote hodnotu 3:15,3 min a ženský 4:14,1 min.

V netradičnej a maximálne náročnej bežeckej disciplíne sa predstavila takmer tisícka účastníkov z deviatich krajín. Nechýbali trénovaní ani rekreační bežci, štafety, ale aj hasiči v plnom výstroji ťažkom 22 kg.

Latka nastavená vysoko

Mužský víťaz Hlavčo, ktorý sa venuje behu do vrchu aj skialpinizmu, prišiel na preteky Red Bull 400 prvýkrát a hneď sa mu podarilo nastaviť vysoko latku novým rekordom.

„Bola to veľká výzva, môj prvý štart, veľké očakávania. Veľmi som rozmýšľal, akú taktiku zvoliť. Trochu som ušetril sily v kvalifikácii, aby som potom mal viac síl na finále. Bolo oveľa náročnejšie, stretli sa v ňom, samozrejme, tí najrýchlejší borci. Trochu ma obklopili, bol som desiaty – pätnásty, ale v závere, posledných 30 sekúnd, som to rozbalil a podarilo sa mi vyhrať. Priznám sa, že vo finiši som cítil rezervu a mal ešte dostatok síl, lebo som mal dobre natrénované,“ uviedol Hlavčo v tlačovej správe organizátorov.

Premiéru na štarte najťažších 400-metrových pretekov mali aj úspešní vodní slalomári Jana Dukátová a Jakub Grigar. Dukátová na mostík vybehla v skvelom čase 5:55 min.

Peklo Jany Dukátovej

„Strašne som sa bála, čo ma čaká. Trávnatú časť som ako-tak zvládla. Vravela som si, že je to celkom oukej. Ale keď sme prišli na mostík, začalo sa aj moje peklo. Tam som sa už musela strašne premáhať. Keď niekto chce zabojovať proti vlastnému telu a prekonať sa, aspoň raz za život by si Red Bull 400 mal skúsiť,“ uviedla Dukátová, štvrtá kajakárka z OH 2016 v Riu de Janeiro.

Jakub Grigar mal počas súťaže aj moment, keď si povedal, že nevie, či to dotiahne. Nakoniec úspešne prebehol cieľom a je veľmi rád, že preteky dokončil: „Bolo to brutálne ťažké, naozaj som si ani nepredstavoval, že to bude až takto bolieť. Myslel som si, že za tých 14 rokov, ktoré sa venujem športu, som už zažil veľa bolesti. Toto je s tým neporovnateľné. Nielen fyzická, ale aj psychická bolesť na leveli 100. Ak by som do toho šiel znova, tak by som už asi radšej zvolil štafetu,“ skonštatoval Grigar, piaty kajakár z OH v Riu.