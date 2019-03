EY Podnikateľom roka 2018 Slovenskej republiky sa stal Šimon Šicko, spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ spoločnosti Pixel Federation, s.r.o.

BRATISLAVA 7. marca 2019 (WBN/PR) – Držiteľom titulu EY Podnikateľ roka 2018 Slovenskej republiky sa stal Šimon Šicko a spoločnosť Pixel Federation, s.r.o. Prestížne ocenenie si na slávnostnom ceremoniáli v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky prevzal z rúk vedúceho partnera EY Mateja Bošňáka, zakladateľa a celosvetového organizátora súťaže. Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 2018 si prevzali Jozef Bardík a Jozef Kuzma za spoločnosť Regal Burger, s. r. o.

Záštitu nad súťažou EY Podnikateľ roka 2018 prevzal prezident Slovenskej republiky.

„Predovšetkým by som chcel zagratulovať všetkým finalistom. Ich podnikateľské príbehy boli inšpirujúce a úžasné. O to viac si vážim, že som vyhral celkového víťaza.”, hovorí Šimon Šicko, CEO spoločnosti Pixel Federation a zároveň dodáva: „Chcel by som poďakovať hlavne ľuďom v Pixel Federation, táto cena patrí hlavne im. Je úžasné s koľkými skvelými a talentovanými ľuďmi som od roku 2007 mohol spolupracovať. Ďakujem aj Mariánovi Fridrichovi, Filipovi Fischerovi a Lucii Šickovej, bez vás by nebol Pixel Federation tým, čím je teraz. Na záver aj všetkým hráčom našich hier – bez nich by nebol Pixel Federation úspešný.“

„Cieľom súťaže EY Podnikateľ roka je oceniť úspešných slovenských podnikateľov, ukázať širšej verejnosti pozitívne príklady a inšpirovať všetkých, ktorí majú chuť a odvahu začať podnikať. Teší ma, že aj v aktuálnom ročníku súťaže predstavujeme podnikateľské osobnosti, ktoré prinášajú potrebné pozitívne zmeny a preberajú zodpovednosť nielen za seba, ale aj za svojich zamestnancov a ďalší rozvoj Slovenska,“ hovorí Matej Bošňák, vedúci partner spoločnosti EY v Slovenskej republike a dodáva „Víťazi, držitelia titulu EY Podnikateľ roka Slovenskej republiky, našu krajinu reprezentujú na svetovom finále v Monte Carle. Verím, že podnikateľský príbeh Šimona Šicka, čerstvého držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2018, osloví medzinárodnú porotu tak, ako oslovil nás.“

Z viac ako sto prijatých nominácií sa tento rok do súťaže kvalifikovalo dvadsaťsedem podnikateľských osobností. Jedenásťčlenná porota súťaže hodnotila uchádzačov podľa medzinárodných kritérií: podnikateľský duch, inovácie, čestnosť a poctivosť/osobný vplyv, finančné výsledky, strategická orientácia, celoštátny/globálny dosah.

„Podnikanie je o vášni a chuti niečo dokázať, o náročných dňoch a nociach, o úspechoch a pádoch, o inováciách. A najmä o veľkom riziku, ktoré dennodenne človek nesie: a to nielen za seba, ale aj za svojich blízkych a kolegov. A EY právom patrí veľká úcta za to, že vyzdvihuje inšpirujúce príbehy, z ktorých každý môže byť skvelým a poctivým príkladom pre nové hviezdy biznisu. Veľmi ma teší, že na Slovensku je toľko úspešných a výborných firiem, ako sme videli tento rok v súťaži. Dokážu prinášať inovácie a vedia sa presadiť nielen doma ale aj v zahraničí. Počuli sme zaujímavé príbehy plné odhodlania a vízií, ktoré ma chytili za srdce. Porota mala pri výbere náročnú úlohu, ale zároveň ma teší, že na víťaznom príbehu sme sa napokon vzácne zhodli. Ukazuje, že odvaha, cieľavedomosť a vytrvalosť sú kľúčom k úspechu. A som pyšný, že takýto podnikateľ je práve tu, na Slovensku,“ hovorí Michal Weis, predseda poroty a držiteľ titulu EY Podnikateľ roka 2017, a rozhodnutie poroty komentuje takto:

„Šimon Šicko vďaka svojmu jasnému cieľu vybudoval mimoriadne úspešnú svetovú firmu, ktorá pôsobí v neľahkom hernom biznise, kde zákazníci chyby neodpúšťajú. Napriek tomu toho dokázal ešte oveľa viac – svojou úprimnosťou, ľudským prístupom, a zodpovednosťou mení nielen ľudí okolo seba, ale aj spoločnosť.“

„Víťazi tejto prestížnej súťaže nás opäť presvedčili, že úspech v biznise nie je len otázkou šťastia. Aby sa naozaj etablovali bolo potrebné mať dobrý nápad, víziu, talent, a najmä odvahu pustiť sa do nových vecí. Veľmi dôležitá je aj následná vytrvalosť, lebo mať dnes „len“ dobrý nápad a odvahu už nestačí. Som veľmi rád, že môžeme byť pri tom a aj prostredníctvom tohto projektu inšpirovať ostatných, aby nabrali odvahu a pustili sa do svojho podnikania“, povedal Andrej Viceník, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ divízie Firemného bankovníctva VÚB Banky, ktorá je exkluzívnym partnerom súťaže.

Profil držiteľa titulu EY Podnikateľ roka 2018

Šimon Šicko

Pixel Federation, s.r.o.

Pixel Federation je jeden z najúspešnejších slovenských startupov, hoci vznikol ešte v čase, keď startupy neboli také populárne. Šimon Šicko začal ako architekt v roku 2001, keď dostal príležitosť navrhnúť architektúru do hry Elveon. Vtedy pochopil, že práve toto je práca, ktorú chce robiť a zároveň sa ňou aj živiť. V roku 2007 sa stal spoluzakladateľom herného štúdia Pixel Federation, ktoré odštartoval s ďalšími tromi spoločníkmi.

Hry pre neho znamenali a stále aj znamenajú viac ako všetky aktivity, ktorým sa venoval predtým. Začínali ako social browser developer, v súčasnosti sa spoločnosť orientuje hlavne na mobilné hry. Všetky jeho štyri hry (TrainStation, Diggys Adventure, Emporea, Seaport) zaznamenali úspech na mobilných platformách. Jeho najúspešnejšiu hru Diggys Adventure hráva mesačne dva a pol milióna ľudí. Celkovo sa už sto miliónov hráčov hralo hry z herného štúdia Pixel Federation.

Finalistami súťaže EY Podnikateľ roka 2018 sa okrem víťaza stali:

Margita Hollenová, Heinrich von Hollen – HOLLEN, s.r.o.

Peter Divinec – KELLYS BICYCLES s.r.o.

Branislav Rojko – TSS Group a. s.

Titul EY Začínajúci podnikateľ roka 2018, určený pre podnikateľov, ktorých firmy fungujú na trhu minimálne dva a nie viac ako päť rokov, si prevzali Jozef Bardík a Jozef Kuzma a spoločnosť Regal Burger, s.r.o.

