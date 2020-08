Fajčiarom môže pomôcť zbaviť sa závislosti špeciálna aplikácia, pomáha aj pri redukcii stresu

Špeciálne aplikácie prepájajúce hyper realitu a neurolingvistické programovanie (ďalej NLP, pozn. red.) môžu ľuďom pomôcť prestať fajčiť a zbaviť sa stresu. Nový koncept vytvoril odborník na NLP Ľuboslav Baláž v spolupráci s vývojármi okolo Ivana Daška. Nápad vznikol v Balážovej hlave zhruba pred dva a pol rokom.

„V tom čase som si bol len tak pre zábavu vyskúšať virtuálnu realitu a tam sa to začalo. Zistil som, aký to má vplyv na mozog. Môžete si uvedomovať, že ste v kancelárii na pevnej pôde, ale mozog vám dá informáciu, že to tak nie je, zrazu sa ocitnete niekde úplne inde… Pochopil som, že to má niečo do seba, že sa s tým dá pracovať a tým, že sa asi sedem rokov intenzívne venujem NLP, napadlo mi, že by sa s ním dala virtuálna realita efektívne prepojiť,“ priblížil v rozhovore pre agentúru SITA Baláž.

„Doteraz sme nič také dokonca ani vo svete nenašli, nikto zatiaľ neprišiel s takouto kombináciou, a tak sme si povedali, že ideme do toho,“ dodal.

Prvá lastovička

Prvú aplikáciu VR Therapist – Stop smoking zamerali na ľudí, ktorí chcú prestať s fajčením. „Aplikácia Stop smoking je taká naša prvá lastovička. Máme relevantné dáta, že 20 až 30 percent Európanov sú fajčiari a 70 percent z nich sa podľa štatistík hlási k tomu, že chce prestať. Navyše, fajčiari tak zaťažujú celý zdravotný systém, že väčšina krajín má už dnes svoju stratégiu na smoking free future. Jednotlivé európske krajiny chcú v rozpätí rokov 2030 až 2040 de facto úplne eliminovať fajčiarov a stratégiu ‘stop smoking‘ vytvorením IQOS a elektronických cigariet hlásajú aj Philip Morris. Celý systém je skrátka veľmi vhodne vybudovaný na to, aby dnešní fajčiari mohli prestať fajčiť a my im to chceme zjednodušiť,“ povedal Daško.

„Ľudia dnes však okrem vlastnej motivácie nemajú k dispozícii žiadne nástroje, ktoré by reflektovali storočie, v ktorom žijeme. Môžete navštíviť nejakého odborníka, používať nejaké nálepky, dávať si žuvačky, pustiť si audioknihu a niečo sa stane alebo nie. Nič z toho však nezdružuje všetky účinné nástroje do jedného…,“ uviedol Daško.

Virtuálna realita

Samotnú virtuálnu realitu dnes zdravotníci a psychoterapeuti pri práci s pacientmi už bežne využívajú. Aplikácie, ktoré majú aktuálne k dispozícii, síce len čisto digitalizujú už overené procesy, no napriek tomu sú vysoko efektívne.

„Ľuďom s popáleninami napríklad pri robení preväzov premietajú vo virtuálnej realite chladivé prostredie, akože sú na Severnom póle. Mozog má informáciu, že je tam chladno a je to studené, takže im to zmierňuje bolesť. Alebo virtuálnu realitu využívajú pri pacientoch s čiastočným poškodením miechy. Takýmto ľuďom premietajú 360-stupňové videá vo virtuálnom prostredí, ako chodia a skutočne to má efekt, rekonvalescencia je v týchto prípadoch oveľa rýchlejšia,“ ozrejmil Baláž.

„Okrem toho dokáže virtuálna realita zmierniť odpor k jedeniu, pomáha pri rôznych strachoch a fóbiách, odstraňuje napríklad strach z výšky alebo z dentistov, zmierňuje bolestivé zákroky… Váš mozog vás dokáže tak oklamať, že stratíte focus na bolesť a citlivosť nervov je zrazu celkom iná. Mnohým zdravotníkom a psychoterapeutom teda už samotná virtuálna realita neuveriteľným spôsobom uľahčuje prácu,“ povedal Daško.

Rýchlejší proces

Zakomponovaním NLP sa terapeutický proces ešte zintenzívni a urýchli. „Nasadíte si okuliare pre virtuálnu realitu a my vás vtiahneme do deja tým, že vám premietneme niečo, čo pôsobí naozaj prirodzene. Zaútočíme vám na viacero zmyslov – zrak, sluch a čuch – a vyvoláme vo vás realistický zážitok. Následne, keď už nemáte mentálnu kapacitu vnímať niečo ďalšie, stúpi do tohto procesu NLP, ktoré je absolútnou súčasťou našej aplikácie. Povie vám, čo máte robiť, ako dýchať a vy to prirodzene nasledujete. Ak sú na celý proces vytvorené podmienky, je vôkol vás ticho, máte pokoj a idete do toho s tým, že si chcete pomôcť – to je ten najdôležitejší faktor, bez ktorého to nejde – bude táto technológia na vás veľmi dobre fungovať,“ poznamenal Daško.

„Konkrétne VR Therapist – Stop smoking zameraný na zbavenie sa fajčenia je vlastne 40-minútová aplikácia, v ktorej sú zakomponované rôzne techniky nabádajúce klienta k tomu, aby si ešte sám predstavil nejaké veci. Pracujeme v nej s viacerými neurolingvistickými metódami, ide o prácu s vašim vedomím a hlavne podvedomím. Pokiaľ váš mozog dostáva opakovane nejakú informáciu alebo podnet, tak sa ho naučí, tie cesty sa vytvoria nanovo a prebijú staré. Vo VR Therapist – Stop smoking pracujeme hlavne s obrazovými, zvukovými a pocitovými sugesciami,“ priblížil Baláž.

Koľkokrát si týmto procesom človek musí prejsť, aby sa fajčenia zbavil, je podľa neho individuálne. „Niekomu to bude stačiť raz, inému trikrát, niekomu päťkrát,“ uviedol Baláž.

Práca s podvedomím

Aplikácia podľa neho zároveň pomôže i širokej škále ľudí, ktorí majú obavy z rozprávania pred terapeutom. Hlavným posolstvom skupiny vynálezcov pritom je, že ide o bezbolestný a zábavný proces. „Sme si vedomí toho, že zbaviť sa nejakej závislosti je psychicky bolestivé a stresujúce a na základe skúseností, ktoré máme, vieme deklarovať, že práve ‚útokom‘ na podvedomie dokážeme ľudí zbaviť toho najťažšieho faktoru – stresu z toho, že idú prestať fajčiť,“ uviedol.

Na podobnom princípe už v súčasnosti tvoria aj ďalšie aplikácie. „Pracujeme na vytvorení celého portfólia aplikácií. Chceme, aby to bol škálovateľný start-upový produkt – fajčiari sú jedna skupina, no veľká téma je aj stres, pričom iný stres má zamestnanec firmy a iný stres prežíva zdravotník… Naším zámerom teda je vytvoriť produkt, ktorý sa bude dať prispôsobovať konkrétnym potrebám rôznych skupín ľudí. Tým, že chceme aplikácie robiť na mieru pre jednotlivé segmenty, môže ich byť nespočetne veľa,“ naznačil Daško.

„Počas korony sme napríklad rozmýšľali, že by bolo skvelé, keby sme mohli pomôcť zdravotníkom prvej línie, ktorí boli vo veľkom strese, a tak sme vytvorili aj o niečo kratšiu, dvadsaťminútovú aplikáciu práve pre nich,“ prezradil. „Táto aplikácia VR Therapist – No stress pracuje, rovnako ako tá zameraná na fajčenie, s podvedomím a s predstavivosťou, pričom jednou z techník, ktoré v nej využívame, je napríklad eliminovanie negatívnych pocitov naviazaných na rôzne zážitky z minulosti,“ doplnil Baláž.

Pozitívne reakcie zdravotníkov

Novinku stihli uplynulý týždeň už aj otestovať. „Bezprostredné reakcie zdravotníkov na ňu boli veľmi pozitívne. Všímal som si body language tých ľudí a počas testovania sa naozaj zrelaxovali,“ ozrejmil Baláž. „O dva týždne budeme s nimi zas, takže od nich budeme mať ďalšie updaty,“ dodal.

Aplikáciu by chceli v horizonte niekoľkých mesiacov distribuovať do nemocníc. „Momentálne však ešte musíme dokončiť prototyp jej hardvéru, aby sme si ho mohli dať patentovať. Dnes máme softvér, ktorý je len ťažko patentovateľný. V horizonte týždňov až mesiacov však budeme mať hotový prototyp, ktorý je prepojený so softvérom a celé toto riešenie bude patentovateľné,“ povedal Daško.

„A do tretice potrebujeme nájsť strategického partnera, ktorý by nám pomohol vo vývoji aplikácií z finančného hľadiska. Pripravovať ich je totiž nielen časovo, ale aj finančne veľmi náročné. Potrebujeme zaplatiť programátorov a náročná je aj príprava textov, nahrávanie a zosúladenie grafiky, hlasu a zvukov,“ vymenoval Baláž.

Zámerom skupiny vynálezcov zároveň je, aby boli obe spomínané aplikácie, ako aj ďalšie, ktoré sa im podarí postupne vytvoriť, dostupné časom aj pre jednotlivcov vo verzii pre mobilné telefóny. „Aplikácie určené pre okuliare na virtuálnu realitu smerujeme na zdravotníkov a terapeutov a jednotlivci si budú môcť rádovo za desiatky eur zakúpiť verziu pre mobily s papierovými VR okuliarmi. Boli by sme radi, keby si mohol naše aplikácie časom zadovážiť naozaj každý,“ uzavreli.