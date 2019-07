Falošný profil na sociálnej sieti láka od dievčat nahé fotografie, aj o tom je nový slovenský film Kto je ďalší?

Ako získať kompromitujúci materiál od neplnoletých osôb, je jednou z tém filmu s názvom Kto je ďalší? Aktuálna filmová snímka je nakrútená podľa skutočných aj keď kontroverzných príbehov. Ako námet slúžila aj reálna instagramová stránka, ktorá dodnes funguje.

Každý deň sme na internete. Technológie predbehli legislatívu a nebezpečenstvá sú sofistikovanejšie. Rodičia vysvetlia deťom, že sa na ulici nemajú rozprávať s cudzími ľuďmi, ale nevarujú ich rovnako aj na internete. Nový slovenský film ukazuje práve na tieto neuveriteľne nebezpečné situácie.

„Vo filme som opísal skutočné príbehy. Stretol som sa osobne aj s obeťami aj z ich rodinami. Posledný prípad je z Instagramu, kde falošný profil „elite_model_europe“ láka od dievčat nahé fotografie a videá. Sleduje viac ako tisíc obetí, a odhadujem, že s ešte väčším počtom z nich si píše. Agentúra Elitemodelworld sa dištancovala od tohto profilu a spoločne sme sa snažili ho zablokovať. Zatiaľ sa nám to nepodarilo,“ povedal režisér nového filmu Miro Drobný.

Mnohí z nás ani netušia ako to funguje. Zneužitie dôvery a následné sexuálne vydieranie sa deje podľa presného postupu. Útočník skrytý za falošný profil si najprv vytipuje obeť. Sú to dievčatá alebo chlapci, ktorí nemusia byť na internete aktívni. Majú pár fotografií na svojom profile. Osloviť takéto budúce obete je pre ne povzbudením, vyjadrením pozornosti. Nasleduje postupné budovanie dôvery, získanie osobných údajov o rodine a snaha izolovať obeť od okolia. Ďalej sa pod rôznymi falošnými dôvodmi vyláka nahá fotografia.

„Vylákať nahú fotku od dievčat je jednoduché. Založí sa falošný profil agentúry alebo fotografa a obeť sa zručne manipuluje vidinou budúcej slávy. Iný spôsob je, že sa cez falošný dievčenský profil začne komunikovať s obeťou a nadviaže sa priateľský vzťah. Vzniknutá dôvera sa zneužije vzájomným posielaním polonahých alebo nahých fotiek či videí. Tento scenár funguje rovnako na chlapcov ako aj dievčatá. Keď agresor získa kompromitujúci materiál má obeť v hrsti,“ povedala Tatiana Ivanič Rybanská z Linky detskej istoty o praktikách agresorov na sieti.

Linka detskej istoty pracuje na zodpovednom prístupe k internetu už dvanásť rokov, výsledkom sú kvalitné projekty ako Ovce.sk, Zodpovedne.sk, Kyberšikanovanie.sk, Pomoc.sk. Tam obete nachádzajú účinnú pomoc.

„Podozrenie, že niekto z nášho okolia zneužíva dieťa je veľmi nepríjemné. Môže ísť o blízku osobu, na ktorej nám záleží. Už to vedomie o „špine v sexualite“ je zaťažujúce. Radšej sa mu vyhneme v obave, aby sme sa sami neumazali. Ak budeme ticho, prispejeme k tomu, aby sa stalo obeťou ďalšie dieťa. Obeťou rozumieme stav dieťaťa, keď mu už nikto nevráti jeho prirodzenú sexualitu, ktorá sa navždy zdeformuje a bude tak odsúdené na celoživotné trápenie. Nielen seba, ale ja tých, ktorí sa budú pokúšať zdieľať s ním v budúcnosti intímnu blízkosť,“ varuje Dušan Kešický, klinický psychológ a súdny znalec.

Digitálny svet je pre všetkých veľkým rizikom. Režisér nového filmu Kto je ďalší? ukáže ako pracuje agresor s mladým dievčaťom. Jeden z prvých divákov filmu bol herec Jozef Vajda. Film sa ho hlboko dotkol.

„Internet prináša veľké možnosti, mnohých nadchýna. Ale to úžasné dobro, ako to už chodí, ľudia vedia zmeniť v prospech svojich nekalých myšlienok, na niečo, čo môže veľmi ublížiť. My dospelí sa vieme brániť, ale tá bezmocnosť detí je šialená. Je to hrozné, pozrel som si film, treba ho vidieť,“ povedal šokovaný Jozef Vajda.

„Pred pár rokmi som v L.A. absolvovala herecký kurz a vôbec som si nedokázala predstaviť, že raz budem súčasťou takéhoto úžasného filmu. Toto je oveľa viac, než len film. Je to projekt, podľa skutočných udalostí, ako napríklad sexuálne vydieranie, o ktorých treba oveľa viac odborne hovoriť,“ povedala predstaviteľka sexuálne obťažovaného dievčatka, mladá americká herečka Anita Sonnberger.

Premiéra nového slovenského filmu „Kto je ďalší?“ režiséra Mira Drobného je naplánovaná na 22. augusta 2019 a do kín ju prinesie distribučná spoločnosť Bontonfilm.

