Fantastická Petra Vlhová vyhrala v Levi prvý slalom sezóny Svetového pohára

Slalomová nadvládla Slovenky Petry Vlhovej a Američanky Mikaely Shiffrinovej trvá aj po sobote. Vo Svetovom pohári okrem tejto dvojice nevyhrala najtočivejšiu disciplínu iná pretekárka od 10. januára 2017 a platí to aj po sobote.

Trať staval Livio Magoni

Slalom vo fínskom Levi ovládla Vlhová s náskokom 18 stotín sekundy pred Shiffrinovou, tretia skončila Rakúšanka Katharina Liensbergerová (+0,57 s). Od uvedeného dátumu už 27 slalomov SP vyhrali Vlhová alebo Shiffrinová.

„V druhom kole som chcela využiť to, že trať staval môj tréner Livio Magoni. Nebolo to jednoduché, pretože trať už nebola najlepšia, ale som veľmi rada za víťazstvo. Začať slalomovú sezónu je vždy úžasné,“ povedala Petra Vlhová v cieli do mikrofónu organizátorov.

Petra Vlhová vo Svetovom pohári dosiahla pätnásty triumf a 36. krát sa dostala na pódium. V slalome si pripísala deviate víťazstvo v SP a 23. pódiové umiestnenie. Dvadsaťpäťročná Liptáčka sa zásluhou zisku 100 bodov dostala na čelo celkového hodnotenia SP a je aj líderkou poradia slalomu.

Vo fínskom Levi sa Petra Vlhová dostala na pódium štvrtýkrát, predtým bola prvá (2017), druhá (2018) aj tretia (2016). Slovenka je v SP obhajkyňou malého krištáľového glóbusu za slalom.

Najlepší čas v druhom kole

Petra Vlhová viedla už po prvom kole, v ktorom si pred Shiffrinovou vypracovala náskok 15 stotín sekundy. V druhom začala Slovenka dobre a mala k dobru viac ako pol sekundy.

V spodnej časti trate síce mierne strácala, v konečnom výsledku jej to však stačilo na triumf aj na najlepší čas v druhom kole. Rakúšanka Katharina Liensbergerová bola tretia po prvom aj druhom kole. Vo fínskom Levi je slalom na programe aj v nedeľu, prvé kolo sa začne o 10.15 h SELČ a druhé o tri hodiny neskôr.

V Levi neštartujú Švédky, ktoré sa nachádzajú v izolácii po výskyte koronavírusu v ich národnom tíme. Vo fínskom stredisku sa Američanka Shiffrinová vrátila do súťažného kolotoča po 300 dňoch.