Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora – pokračovanie filmovej série práve prichádza do kín!

Čarodejnícky svet spisovateľky J. K. Rowlingovej znova ožíva na filmových plátnach! Séria Fantastické zvery svojím dejom predchádza príbehom Harryho Pottera a teraz vstupuje do kinodsitribúcie so svojou treťou časťou. Už v jej názve môžu fanúšikovia identifikovať jednu z najobľúbenejších „potterovských“ postáv, čarodejníka Albusa Dumbledora. Ten bude musieť spojiť sily s ďalšími hrdinami, aby ochránili svet pred záhubou.

Foto: Continental film

Profesor Dumbledore je uznávaným čarodejníkom a iba on môže zachrániť svet pred hrozbou, ktorej bude musieť čeliť. Zákerný Gellert Grindelwald sa vracia na scénu a plánuje ovládnuť čarodejnícky svet a začať vojnu proti muklom – bežným ľuďom bez schopností čarovať. Dumbledore bude musieť zostaviť dostatočne silný tím, aby s ním porazil rozrastajúce sa šíky Grindelwaldových nasledovníkov. Na scénu sa vráti aj magizoológ Mlok (Newt) Scamander a ďalší hrdinovia a hrdinky z predchádzajúcich častí. A pôjde naozaj o mnoho, osud ľudstva bude visieť na vlásku.

Okrem ľudských hrdinov sa vrátia aj tí zvierací – publikum sa môže tešiť na obľúbeného ňucháča menom Plyšák, či vynachádzavého stromostrážcu Šperháka, ktorý je Mlokovým verným spoločníkom. Spomedzi nových zverov je jeden pre príbeh celkom kľúčovým – je ním čarovný čchi-lin, pripomínajúci kríženca draka a koňa s ligotavými šupinami, ktorý dokáže vidieť do duše človeka a vycítiť čistotu jeho srdca. Kdesi na opačnom konci spektra stoja strach naháňajúce mantichory, ktoré pripomínajú krížence krabov a škorpiónov. Aj vďaka nim pôjde hrdinom o krk a budú mať čo robiť, aby sa z ich obkľúčenia dostali.

Foto: Continental film

Snímku, v ktorej sa stretávajú herecké hviezdy ako Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Ezra Miller či Katherine Aterstone, prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť Continental film hneď v dvoch verziách – so slovenským dabingom, ale aj v pôvodnom znení so slovenskými titulkami. Nechýba ani formát IMAX, v ktorom si dobrodružný veľkofilm režiséra Davida Yatesa publikum vychutná na najväčšom slovenskom plátne a s prvotriednym priestorovým zvukom.

Foto: Continental film

Informačný servis