Fanúšikovia FC Barcelona chystajú protest, reagujú na vysoký podiel hostí na zápase s Frankfurtom

Skupina fanúšikov španielskeho futbalového klubu FC Barcelona sa pred pondelkovým ligovým zápasom svojich miláčikov doma proti Cádizu chystá protest, ktorým chce poukázať na situáciu zo štvrtého odvetného duelu Európskej ligy proti nemeckému Eintrachtu Frankfurt.

Až 30-tisíc priaznivcov hostí v hľadisku

V spomenutom súboji sa na tribúny štadióna Camp Nou dostalo približne 30-tisíc priaznivcov hostí, ktorí potiahli svojich k nečakanému triumfu 3:2 a postupu do semifinále. Problém je v tom, že do časti arény určenej pre hostí vyhradili Katalánci v súlade s predpismi len 5-tisíc vstupeniek. Prezident klubu Joan Laporte hneď po súboji vyhlásil, že to, čo sa stalo, bolo zahanbujúce.

Fanúšikovská skupina Nostra Ensenya v nedeľňajšej tlačovej správe uviedla, že miestni priaznivci FC Barcelona sa cítia ponížení a obvinili vedenie klubu, že „blaugranas“ vedome vystavilo nebezpečenstvu. Predstavitelia FC Barcelona už medzičasom vyhlásili, že vyšetria, ako sa fanúšikovia z Nemecka dostali na tribúny na miesta určené pre priaznivcov domáceho kolektívu.

Živia nádej na titul

Skúmať budú to, že viacerí členovia španielskeho klubu predali svoje vstupenky fanúšikom súpera a aj alternatívu, či Nemci mali prostredníctvom internetu možnosť kupovať si lístky na iné než pre hostí vyhradené miesta napriek tomu, že boli v zahraničí.

FC Barcelona v pondelok čaká súboj La Ligy proti zostupom ohrozenému Cádizu a ak sa chce udržať v hre o majstrovský titul, musí bezpodmienečne zvíťaziť. Katalánci sú v tabuľke súťaže na 2. priečke s dvanásťbodovou stratou na vedúci Real Madrid, ktorý v nedeľu nastúpi na pôde tretieho FC Sevilla. Hráči z Barcelony majú na svojom konte rovnako ako futbalisti FC Sevilla 60 bodov, no katalánsky veľkoklub má v porovnaní so spomenutou dvojicou jeden zápas k dobru.