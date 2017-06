Fanúšikovia sa už tešia na finále Ligy majstrov, Čontofalský praje titul rovesníkovi Buffonovi

BRATISLAVA 1. júna (WebNoviny.sk) – Sobotňajšie finále futbalovej Ligy majstrov medzi Juventusom Turín a Realom Madrid (začiatok o 20.45 h SELČ) si nenechá ujsť ani bývalý brankár slovenskej reprezentácie Kamil Čontofalský. Nielen z dôvodu, že v deň cardiffského finále oslávi 39. narodeniny, ale najmä preto, že je veľkým fanúšikom turínskej “starej dámy” a jej brankára Gianluigiho Buffona.

Táto hrajúca legenda ešte nikdy nezískala prvenstvo v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži. “Nefavorizujem nikoho, ale musím povedať, že fandím Juventusu, pretože v tomto klube je najlepší brankár posledných niekoľkých desaťročí – Gigi Buffon. Pamätám si, keď začínal chytať v sedemnástich rokoch v Parme. Už vtedy sa mi veľmi páčil. Je neskutočný, je to stálica, gólmanska megastar,” vyhlásil pri mikrofóne agentúry SITA rodák z Košíc, ktorý je od Buffona (nar. 28. januára 1978) mladší o štyri mesiace.

Buffon má neskutočnú kariéru

“Je to vlastne aj môj rovesník. Vidíte, stále chytá. Mal neskutočnú kariéru. Je to veľká opora a páči sa mi, ako funguje obrana Juventusu na čele s ním. Je radosť dívať sa na to, akí sú celé roky zohratí,” doplnil niekdajší “strážca svätyne” Bohemiansu Praha či Zenitu Petrohrad.

Čontofalský mal tú česť nastúpiť na trávniku cardiffského Millennium Stadium. Udialo sa tak 7. októbra 2006 v dueli kvalifikácie o postup na ME 2008. Slováci zvíťazili vysoko 5:1, no pre jedného z domácich hráčov bol duel aj tak výnimočný. Vtedy 17-ročný Gareth Bale, momentálne hráč jedného zo sobotňajších finalistov – Realu Madrid, ukážkovou strelou z priameho kopu strelil svoj premiérový reprezentačný gól. Mimochodom, z identickej štandardnej situácie Čontofalského prekonal aj Walesanov súčasný spoluhráč z Madridu Cristiano Ronaldo – bolo to 4. júna 2005 pri prehre Slovenska (0:2) v zápase eliminácie MS 2016 na lisabonskom Estádio da Luz.

Rozhodovať budú detaily

Čontofalský však dúfa, že v sobotu v Cardiffe vyjdú hviezdni hráči “bieleho baletu” strelecky naprázdno.

“Verím tomu, že Juventus zvíťazí. Keď bude hrať tak, ako prvý polčas domáceho zápasu proti Barcelone, keď sa mu bude dariť získavať lopty, tak si myslím, že môže súpera futbalovo prevýšiť. Je to však finále LM, hrá sa na jeden zápas a rozhodovať budú detaily. Želám si, nech uvidíme krásny futbal a nech vyhrá Juventus. Myslím si, že 2:0 by bol pekný výsledok. Podľa mňa by veľkou zbraňou Juventusu mohla byť jeho precíznosť,” skonštatoval takmer dvojmetrový dlháň, ktorý pôsobil aj v cyperskom AEL Limassol či gréckej Larisse.