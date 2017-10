Fanúšikovia Slovana nesmú do Dunajskej Stredy, belasí hovoria o bezprecedentnom rozhodnutí

BRATISLAVA 31. októbra (WebNoviny.sk) – Piatkový šláger 15. kola slovenskej futbalovej Fortuna ligy 2017/2018 FC DAC 1904 Dunajská Streda – ŠK Slovan Bratislava (18.00 h) odohrajú bez prítomnosti fanúšikov hostí.

O verdikte Disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) informuje web SFZ. Dôvodom je hrubé nešportové správanie divákov (vulgárne pokriky, použitie pyrotechniky) počas stretnutia 13. kola FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble – ŠK Slovan Bratislava (3:2).

Stanovisko ŠK Slovan Bratislava:

„Disciplinárna komisia SFZ (ďalej ako DK SFZ) rozhodla, že fanúšikovia Slovana Bratislava sa nebudú môcť zúčastniť na piatkovom zápase v Dunajskej Strede. Rozhodnutie DK SFZ nás šokovalo, pobúrilo a zároveň veľmi znepokojilo, pretože toto rozhodnutie je obrovským precedensom do budúcnosti. Je to precedens pre to, že naši priaznivci boli exemplárne potrestaní za priestupok, ktorý sa v 99,99 % iných prípadov rieši pokutou alebo pokarhaním.

Precedens je to preto, že DK SFZ uplatnila dvojitý meter a je veľmi zaujímavé, že rovnakým spôsobom nepotrestala v tejto sezóne žiadny iný klub. A je veľmi zaujímavé a zároveň záhadné, že sa tak stalo práve pred zápasom v Dunajskej Strede, do ktorej sa naši fanúšikovia mobilizovali, aby podporili naše mužstvo v súboji s tradičným rivalom.

V Zlatých Moravciach približne 120 fanúšikov povzbudzovalo našich futbalistov a nijakým spôsobom nenarušilo priebeh zápasu. Zároveň naši fanúšikovia bez akýchkoľvek incidentov vytvárali futbalovú atmosféru. Je pravda, že v druhom polčase jedenkrát použili pyrotechniku, ktorá mala vizuálny efekt. Nič však nehádzali na hraciu plochu, tým pádom neohrozili aktérov a nebolo potrebné, aby rozhodca prerušil zápas. Používanie pyrotechniky v našej lige je pomerne bežné aj u fanúšikov iných klubov.

Týmito priestupkami sa zaoberá DK SFZ. Urobili sme krátky prieskum zápasov Fortuna ligy v aktuálnej sezóne a našli desať priestupkov v podobe použitia pyrotechniky. Je šokujúce, že z desiatich priestupkov boli zákazom účasti na zápase potrestaní len fanúšikovia ŠK Slovan Bratislava! Apelujeme na dvojitý meter DK SFZ a zaujíma nás pozadie tohto rozhodnutia. Nemáme fakty ani dôkazy, no v posledných dňoch k nám prichádzali z rôznych zdrojov indície o tom, že sa robí všetko pre to, aby naši fanúšikovia nevycestovali.

‘Som šokovaný a zároveň nahnevaný z tohto bezprecedentného rozhodnutia, ktoré môžem prirovnať k rozhodnutiam z totalitného režimu. Toto rozhodnutie vnímam ako nechutnú frašku, namierenú voči ŠK Slovan Bratislava a jeho fanúšikom. Podľa mňa si DK SFZ len našla zámienku v podobe pár blikajúcich svetielok v Zlatých Moravciach a splnila to, čo zrejme niekto chcel dosiahnuť. Zápasy v Dunajskej Strede sprevádzajú zvláštne incidenty, ktoré sa týkajú zásahov voči fanúšikom hostí.

Maskovaná usporiadateľská služba brutálne zasiahla voči našim fanúšikom v apríli a nedávno rovnako brutálne zbila fanúšikov Trenčína. Je preto šokujúce, že Dunajská Streda za tieto vážne incidenty nedostala adekvátny trest. Rozhodnutie o zákazu účasti našich fanúšikov v Dunajskej Strede vnímam ako veľmi smutný deň pre celý slovenský ligový futbal, pretože bola narušená sloboda fandenia svojmu klubu. Veľmi si želám, aby sa o to zaujímala verejnosť a médiá,’ odsúdil toto rozhodnutie viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší.“