FAQ raňajky v SNG | Slovenská národná galéria 2020

Aká bola úspešnosť a návštevnosť projektov v minulom roku?

V roku 2019 si expozície a výstavy v SNG Bratislava prišlo pozrieť 36 944 návštevníkov. Spolu s rôznymi kultúrno-spoločenskými a výchovno-vzdelávacími programami tu bola celková návštevnosť 47 709 ľudí. Najžiadanejšou výstavou minulého roku v bratislavskom Esterházyho paláci bola výstava Z akadémie do prírody. Podoby krajinomaľby v strednej Európe 1860 – 1890, od marca do júna ju videlo 10 214 návštevníkov.

Celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v roku 2019 v SNG Bratislava spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, Ružomberku, Strážkach a Pezinku predstavuje 128 385 návštevníkov.

Mimo projektov Slovenskej národnej galérie stojí za zmienku aj výstava Klenot flámskej gotickej miniatúry. Kniha hodiniek Ilony Andrássyovej v kaštieli Betliar, na príprave ktorej SNG spolupracovala. Jej návštevnosť dosiahla číslo 48 000 ľudí.

Čo sa podarilo v roku 2019?

Do zbierky Slovenskej národnej galérie minulý rok pribudol mimoriadne kvalitný obraz – portrét neznámeho muža, pripísaný barokovému maliarovi, rodákovi z Pezinka, Jánovi Kupeckému. SNG dielo získala v online dražbe spoločnosti Setdart Barcelona. „Nová akvizícia SNG predstavuje vo všetkých ohľadoch galerijný, expozične mnohostranne využiteľný obraz s veľkým potenciálom pre ďalšie umenovedné bádanie,“ hovorí kurátorka zbierok starého umenia SNG Katarína Kolbiarz Chmelinová. Jeho samotná kúpa je pomerne špecifickou záležitosťou, keďže získavanie diel na zahraničných aukciách nie je v prostredí slovenských inštitúcií zatiaľ veľmi rozšíreným spôsobom akvizície. Umeleckú zbierku SNG okrem iných diel obohatil aj dar sochára Martina Piačeka, ktorý galérii venoval svoje známe sochárske dielo Najväčšie trapasy slovenskej histórie. Dar od autora vnímame ako významné gesto podpory našich aktivít, nesmierne si ho vážime a vyjadrujeme poďakovanie.

Medzi úspešné edičné projekty minulého roku patrí publikácia Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 venovaná umeniu socialistického realizmu v čase jeho nástupu a najtvrdšieho stalinského obdobia 50. rokov – tzv. sorely. Kniha je výsledkom dlhodobého výskumu nadväzujúceho na rovnomenný galerijný výstavný projekt SNG z roku 2012, ktorý ako prvý po roku 1989 dôsledne zmapoval umenie socialistického realizmu v prvej polovici 50. rokov 20. storočia. Koncom roku k nej pribudlo aj druhé slovenské rozšírené vydanie denníkov Ladislava Mednyánszkeho. Novinkou obsiahlej publikácie sú nové denníkové záznamy, ktoré sa objavili vďaka kontinuálnemu výskumu Mednyánszkeho tvorby. Vychádzajú ako nový výber, ktorý pripravili István Bardoly zo Strediska Forster v Budapešti a Katarína Beňová z Katedry dejín výtvarného umenia FF UK a SNG. Súčasťou tohto vydania je aj bohatý vizuálny materiál zo zbierok kresby SNG a ostatných slovenských galérií, ktorý bol v priebehu posledných rokov profesionálne zdigitalizovaný tímom SNG a záujemcom je prístupný na stránke www.webumenia.sk.

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie spustila platforma lab.SNG v novembri minulého roku digitálny projekt s názvom Čas-opis 1989. Webstránka www.1989.sng.sk skúma vizuálnu kultúru Novembra ‘89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, dobových karikatúr či audio a video materiálov. Návštevníci webu môžu deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku konceptuálneho umelca Júliusa Kollera ČAS-OPIS, ktorý dokumentuje udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Naďalej aktívny web ponúka svojim návštevníkom okrem bohatého vizuálneho a audio materiálu aj špeciálne metodické články určené pedagógom stredných a základných škôl.

Akí partneri nás budú sprevádzať v roku 2020?

Veľmi nás teší, že aj v roku 2020 pokračujeme v spolupráci s generálnym partnerom Tatra bankou, a. s. Aj vďaka tomuto partnerstvu, ktoré sa začalo v januári 2017, môžeme našim návštevníkom ponúknuť voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava a pokračovať v rozvíjaní dlhodobej stratégie sprístupňovania umenia širokému publiku. „Sme banka, ktorá miluje inovácie a zároveň s hrdosťou podporuje slovenské umenie. Tešíme sa, že aj prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva môžeme prispieť k posilneniu aktivít Slovenskej národnej galérie,“uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Voľný vstup na výstavy v Bratislave pokračuje aj v roku 2020.

Aké výstavy ponúkneme návštevníkom v roku 2020?

V Esterházyho paláci sme začiatkom januára tohto roku sprístupnili tretiu miestnosť experimentálnych expozícií – Archív Júliusa Kollera, ktorý prezentuje kurátorský výber z pozostalosti Júliusa Kollera, jedného z našich, vo svete najznámejších, konceptuálnych umelcov. Koncom februára otvoríme výstavu LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia pri príležitosti stého výročia vzniku slovenského profesionálneho divadla a narodenia profesora, scénografického výtvarníka Ladislava Vychodila. Na výstave Generácia 909: Reloaded podrobíme pojem silnej Generácie 1909 Karola Vaculíka „novému čítaniu“. Rok 2020 v Bratislave uzavrieme novou verziou výstavného projektu z Galerie hlavního města Prahy Zvuky Kódy Obrazy: Akustický experiment vo vizuálnom umení, ktorá predstaví prierez dejinami zobrazenia zvuku ako abstraktného fenoménu od doby avantgardy po súčasnosť.

Aj mimo Bratislavy ponúkneme návštevníkom rôznorodú výstavnú dramaturgiu. Stále prebiehajúcu výstavu Do divočiny v Schaubmarovom mlyne v Pezinku v máji nahradí výstavný projekt s pracovným názvom Skupinová Terapia, ktorý bude tematizovať participáciu publika na vzniku umeleckého diela v rozšírenom chápaní ako nástroja liečenia, porozumenia, vzdelávania, a zároveň preskúma význam kultúry a umeleckej tvorby v aktivovaní komunít a jednotlivcov. Súčasťou „terapie“ budú aj workshopy a happeningy. Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku otvorí monografickú výstavu venovanú jednému z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, grafikovi a ilustrátorovi Kolomanovi Sokolovi. V Strážkach prebehne monografická výstava Ján Jakub Stunder (1759 – 1811) nikde cudzincom. Kodaň – Budapešť – Levoča – Banská Bystrica. Výstava o maliarovi dánskeho pôvodu sa zameria na obrazy a grafické práce zo slovenských a maďarských verejných i súkromných zbierok z obdobia okolo roku 1800.

Aké publikácie pripravujeme?

Sme veľmi radi, že niektoré z publikácií SNG si za krátku dobu získali mimoriadnu čitateľskú priazeň, preto sme sa rozhodli zamerať sa na ich anglický preklad. V tomto roku začneme pripravovať anglickú verziu monografie z roku 2018 o výnimočnom slovenskom neoavantgardnom umelcovi Stano Filko 1 a preklad publikácie zameranej na obdobie SORELY Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956, ktorú sme vydali minulý rok. Realizovať budeme aj slovenský preklad knihy Proč umění?, ktorá odpovedá na často kladené otázky návštevníkov galérie. Publikácia je výsledkom medzinárodného kolektívu autorov spojených pod platformou Máš umelecké črevo? (https://umeleckestrevo.cz/platforma-mus/proc-umeni/). Pri príležitosti výstavy Zvuky Kódy Obrazy: Akustický experiment vo vizuálnom umení bude k jej novej bratislavskej verzii vydaný doplnkový katalóg. Magazín 365°, ktorý od roku 2015 vydávame s ročnou periodicitou, bude pokračovať v novej podobe s doterajšou editorkou, kurátorkou Zbierok moderného a súčasného umenia SNG Luciou Gavulovou.

V akých medzinárodných projektoch sme zapojení?

Od októbra minulého roku je SNG Bratislava v spolupráci s Univerzitou Antverpy a Kráľovským inštitútom pre kultúrne dedičstvo v Bruseli, HÚ SAV Bratislava a VŠVU Bratislava súčasťou medzinárodného interdisciplinárneho výskumu Slovak Soil in the Flemish Painting. „Jeho ťažiskom je výskum pigmentov maliarstva okolo roku 1500 vo Flámsku aj na Slovensku, konkrétne zelených medených síranov vo flámskej a spišskej tabuľovej a nástennej maľbe. Pri hľadaní pigmentov sú používané metódy ako skenovanie refrakčnou spektroskopiou a chemická analýza vzoriek, k čomu sa pridáva aj historický výskum okolností, za ktorých sa okolo roku 1500 meď exportovala zo stredoslovenských banských miest,“ hovorí účastník výskumu, kurátor Zbierok starého umenia SNG Dušan Buran. Práce na projekte pokračujú aj naďalej, niektoré z výstupov budú prezentované na seminári, ktorý sa bude konať na prelome mája a júna tohto roku v Bratislave.

Jednou z mnohých aktivít Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG je participácia na medzinárodnom vzdelávacom projekte – súťaži určenej študentom stredných škôl a gymnázií so záujmom o súčasné umenie Máš umelecké črevo? Projekt je organizovaný v spolupráci so zahraničnými inštitúciami NG Praha, Centrum súčasného umenia DOX, Moravská galéria v Brne, Ludwig Múzeum v Budapešti a Staatliche Kunstsammlungen Dresden. V roku 2020 bude SNG po prvýkrát hostiť medzinárodné stretnutie, ktorého sa zúčastnia víťazné tímy zúčastnených krajín ako aj jednotliví organizátori cien. Účastníci budú počas jedného víkendu v priestoroch SNG inštalovať svoje projekty, ktoré predstavia ostatným krajinám, diskutovať o možnostiach a podmienkach umeleckého vzdelávania a vizuálnej kultúry, podieľať sa na diskusii o téme nasledujúceho ročníka, ako aj napredovaní súťaže. Viac informácií o projekte: https://umeleckecrevo.sng.sk/

Ako pokračuje digitalizácia a digitálne služby?

V roku 2019 SNG zdigitalizovala na svojich troch pracoviskách 6180 zbierkových predmetov a kultúrnych objektov najmä zo zbierok Východoslovenskej galérie, Oravskej galérie, Galérie umenia Ernesta Zmetáka, Galérie M.A. Bazovského v Trenčíne a, samozrejme, SNG. Celkovo od začiatku realizácie projektu Digitálna galéria bolo zdigitalizovaných 125 444 (cca 66%) zbierkových predmetov z približne 190 000 registrovaných zbierkových predmetov zbierkotvorných galérií. Plán na rok 2020 je dosiahnuť celkovo 128 500 zdigitalizovaných zbierkových predmetov.

SNG sa snaží rozvíjať aj smerom k digitálnemu návštevníkovi. Na Webe umenia sa postupne rozrastá počet zapojených galérií, v roku 2019 pribudla Tatranská galéria v Poprade. V tomto roku sa zoznam rozšíri o ďalšie galérie, čím narastie regionálna a tematická rôznorodosť obsahu. Okrem obsahu sa bude rozširovať aj funkcionalita a vylepšovať dizajn. Pribudne napríklad možnosť ukladať si obľúbené diela alebo vytvárať vlastné kolekcie. V rámci externej spolupráce bude platforma lab.SNG s Oddelením architektúry Historického ústavu SAV vyvíjať novú podobu Registra architektúry.

SNG tiež postupne rozširuje digitálne formáty napríklad v podobe videí, ktoré sú medzi návštevníkmi veľmi populárne. Jedná sa o videá k výstavám, sprievodným programom, živý prenos kurátorských výkladov či zaujímavých diskusií.

Ako pomáhame rozvíjať výskum?

Aj napriek provizóriu, v ktorom sa SNG stále nachádza, je dôležitou súčasťou odborných činností výskum zameraný na prevenciu, ochranu a ošetrenie zbierkových predmetov. Je nám potešením oznámiť, že SNG bude mať možnosť posunúť sa na celosvetovú úroveň v oblasti nedeštruktívneho výskumu, a to vďaka investíciám do nových laboratórnych zariadení. Ako príklad by sme radi uviedli špeciálne zariadenie od firmy Bruker, ktoré formou XRF (röntgenovej fluorescencie) spektroskopie analyzuje vzorky zo zbierkových predmetov. Výsledky týchto analýz poskytujú cenné a zásadné informácie o zložení materiálov, pigmentov a hmotnej podstaty diel, čím odhaľujú históriu, pôvod a autenticitu umeleckých predmetov. Pomáhajú tak analyzovať stav diel a určiť následné postupy pri ich záchrane a ochrane. Na Slovensku týmto zariadením nedisponuje žiadna zbierkotvorná inštitúcia ani vedecká platforma, keďže zariadenie sa vo svete využíva v reštaurátorskom výskume.

Ďalším špičkovým prístrojom je elektrónový mikroskop s veľkou komorou, ktorá umožňuje skúmať vzorky o priemere do 20 cm a s hmotnosťou až 5 kg. Vzorky je možné skúmať bez nutnosti ich úpravy, a teda bez poškodenia či zmeny. Konfigurácia mikroskopu tiež umožňuje realizovať rýchle chemické kvalitatívne a kvantitatívne analýzy vzoriek v režime živého zobrazenia. Práve pre tieto vlastnosti a nastavenia patrí k najmodernejším elektrónovým mikroskopom a spĺňa nároky na výskum širokospektrálnych rovín materiálových zastúpení historických aj novodobých materiálov používaných vo výtvarnom umení, 2D i 3D umeleckých predmetov, archeologických nálezov a rôznych objektov kultúrneho dedičstva. Na Slovensku sa doposiaľ využíva niekoľko elektrónových mikroskopov, ktoré sú generačne staršie a využívané najmä vo vedeckom prostredí, avšak ani jeden nezodpovedá týmto najnovším špecifikám nami zakúpeného zariadenia.

Spomenuté prístroje zároveň zintenzívnia a prehĺbia spoluprácu medzi SNG a STU – Fakultou chemickej a potravinárskej technológie, nakoľko niektoré zariadenia budú umiestnené priamo v priestoroch STU FCHPT, kde budú k dispozícii pre prácu študentom odboru so zameraním na ochranu materiálov a objektov dedičstva. Študenti dostanú príležitosť získať unikátnu skúsenosť bez potreby vycestovať do zahraničia, ktorú budú môcť neskôr uplatniť v praxi.

Aké projekty realizujeme?

Slovenská národná galéria chápe, že rekonštrukcia jej hlavného sídla v Bratislave je jednou z najväčších investícií v rezorte kultúry, preto sa snaží získať alternatívne zdroje na pokrytie rekonštrukčných potrieb vysunutých pracovísk. Koncom roka 2019 bola podaná zo strany SNG žiadosť na investičný projekt na rekonštrukciu Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku v rámci finančnej pomoci Grantov EHP a Nórska. Projekt okrem iného rieši aj potrebnú sanáciu statiky a výstavných priestorov.

V zmysle filozofie zamerať sa na interné potreby SNG aktuálne pripravuje žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci európskeho programu cezhraničnej pomoci s Rakúskom – Interreg AT na vysunuté pracovisko Schaubmarov mlyn v Pezinku. So zmenou zamerania celého areálu a jeho programov je potrebné zmodernizovať priestory stodoly, rezidenčných priestorov a ateliéru. Projekt by sa mal zamerať aj na problémy so spodnou vodou, ktoré sú akútne a začínajú ovplyvňovať činnosť galérie.

Slovenská národná galéria realizuje v spolupráci s KHB medzinárodný projekt súčasného umenia so silným vzdelávacím poslaním ­Eastern Sugar. Jeho východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu. Rámec projektu je založený na diskusii o konkrétnych procesoch týkajúcich sa neskorého kapitalizmu, prostredníctvom kolaboratívnej kurátorskej praxe, vzniku nových diel, interdisciplinárneho výskumu a publikácie, ako aj vzdelávacích programov so zameraním na zapojenie publika. Projekt, ktorý iniciovala slovenská umelkyňa Ilona Németh, reflektuje, aký dopad mali zmeny po páde železnej opony v roku 1989 na stredoeurópske krajiny a Európu ako takú. Zohľadňuje najmä ekonomické podmienky, následky tzv. divokej privatizácie na začiatku 90. rokov, kedy nastal náhly posun ku kapitalizmu, globalizácii a prispôsobeniu sa pravidlám voľného trhu a neskôr nariadeniam Európskej únie. Projekt Eastern Sugar prebieha od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 a zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi. Na svoju realizáciu získal grant Európskej komisie z programu Creative Europe – Projekty európskej spolupráce vo výške 200.000 €. Je jediným projektom so slovenským lídrom, čo je pre zúčastnené inštitúcie a Slovensko veľkým úspechom. Jeho celkový rozpočet je 360 953 €.

Ako spolupracujeme na prezentovaní slovenského umenia v zahraničí?

Slovenská národná galéria sa okrem uchovávania umeleckých zbierok a starostlivosti o ne podieľa aj na ich predaji a prezentácii za hranicami Slovenska. Medzi významné spolupráce SNG na presadzovaní slovenského umenia v zahraničí patrí akvizícia dvoch veľkých diel Stana Filka a súboru kresieb zo Zbierky Linea do zbierok Tate Modern. Inštalácia Stano Filko: EGO Room z prehliadky Art Basel 2018 vytvorená v spolupráci a pod kuratelou SNG sa v januári tohto roku stala súčasťou stálej expozície Kunstmusea Basel. Archív sochára, bratislavského rodáka Arthura Fleischmanna sa stal súčasťou zbierky Tate Britain a od konca júna tohto roku bude prístupný v Hyman Kreitman Research Centre v Londýne. Abstraktné sochy Márie Bartuszovej budú zo SNG zapožičané na monografickú výstavu autorky, ktorá koncom roka prebehne v Tate Modern a v roku 2021 bude presunutá do Belvedere 21 vo Viedni.

