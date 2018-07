Farmári sú rozčarovaní z prístupu Pellegriniho ohľadom ich stretnutia, ocenili však Čižnára

KOŠICE 20. júla (WebNoviny.sk) – Malí a strední farmári sú rozčarovaní z prístupu premiéra Petra Pellegriniho, ktorý im sľúbil, že sa s nimi stretne osobne a dosiaľ sa tak nestalo. Zaznelo to vo štvrtok na tlačovej besede Iniciatívy poľnohospodárov, ktorá sa uskutočnila na farme v Gyňove neďaleko Košíc.

Iniciatíva poľnohospodárov informovala, že po protestoch začali pracovať na vytvorení spoločnej stavovskej organizácie, ktorá by mala hájiť ich záujmy pri rokovaniach s vládou, ministerstvom, ale aj v parlamente formou pripomienkovania navrhovaných noviel zákonov.

Nekonajú transparentne pri agrodotáciách

Malí a strední farmári protestujú predovšetkým voči postupu ministerstva pôdohospodárstva a Pôdohospodárskej platobnej agentúry, ktoré podľa nich nekonajú transparentne pri rozdeľovaní agrodotácií.

Podľa ich mienky sú protežované veľké farmy patriace niektorým finančným skupinám. Protesty, ktoré sa konali najmä na východe Slovenska, prerástli v júni do celoslovenského protestu, keď farmári na traktoroch prišli do Bratislavy.

Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov informoval, že premiér im sľúbil osobné stretnutie. Podľa farmárov by im mal premiér v dostatočnom predstihu oznámiť, kedy sa s nimi stretne.

„Poslali sme viacero návrhov, na ktorých farmách by sa to mohlo uskutočniť. Raz sa stretnutie neuskutočnilo, lebo nám oznámil termín a miesto len deň pred jeho konaním. Potom sa už neozval. Podľa našich predstáv by nám termín mal oznámiť v dostatočnom časovom predstihu, aby na stretnutie mohli prísť aj zástupcovia farmárov zo vzdialenejších končín. Nedávame mu nijakú konkrétnu lehotu. My sme pripravení,“ povedal Magdoško a dodal, že sú v štrajkovej pohotovosti.

Prípadov je viac

Farmári ocenili prístup generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, ktorý presadil, že sa niektoré veci začínajú znova vyšetrovať. „Kvitujeme, že sa pozrel do vlastných radov, aj do radov polície. Povedal to, na čo my poukazujeme od začiatku,“ uviedol Magdoško. Podľa farmárov je prípadov, kde orgány postupovali nezákonne, viac.

Magdoško vo štvrtok vyzval farmárov a ich organizácie, aby sa pripojili k Memorandu o reforme poľnohospodárstva, ktoré prijali v Bratislave. Memorandum požaduje vyšetriť trestné činy v agrosektore prostredníctvom zriadenia tzv. poľnohospodárskej kobry, riešiť problémy s pôdou a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zároveň žiada účasť malých farmárov na tvorbe legislatívy o pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.

Podľa iniciatívy jadro problému tkvie predovšetkým v zákonoch, vyhláškach a usmerneniach upravujúcich poskytovanie agrodotácií, pričom niektoré subjekty dostávajú agrodotácie na pôdu, ktorú obhospodarujú bez právneho titulu.

Výhrady majú aj k legislatíve, ktorá umožňuje subjektom so silným ekonomickým pozadím skupovať celé družstvá a potom utláčajú malých a stredných farmárov.