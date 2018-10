FC Barcelona má problém na stopérskom poste, pokukuje po Milanovi Škriniarovi

MILÁNO 2. októbra (WebNoviny.sk) – Aj keď slovenský futbalový obranca Milan Škriniar v nedávnych mesiacoch niekoľkokrát vyhlásil, že jeho túžbou je dosiahnutie veľkých úspechov v drese súčasného talianskeho zamestnávateľa Interu Miláno, zdá sa, že to neodrádza možných záujemcov o jeho služby.

V ostatných dňoch sa dosť hlasno spomína interes dvoch európskych topklubov – FC Barcelona a Manchestru United. Katalánsky denník Mundo Deportivo prišiel s informáciou, že zástupcovia barcelonského klubu sa už stretli so Škriniarovými manažérmi, aby prediskutovali prípadný januárový transfer do tímu „blaugranas“.

Zranený majster sveta Umtiti

Barcelonu „tlačí topánka“ na stopérskom poste, a to zvlášť v zápasoch, v ktorých nemôže nastúpiť momentálne zranený francúzsky majster sveta Samuel Umtiti.

Po sobotňajšom zápase s Athleticom Bilbao (1:1) to priznal aj kapitán „FCB“ Lionel Messi: „Uvedomujeme si, že sa musíme zlepšiť v defenzívnych činnostiach a nedostávať góly v každom zápase. V minulej sezóne mali súperi ťažkosti presadiť sa proti nám, ale teraz to tak nie je,“ poznamenal 31-ročný Argentínčan.

Ďalší, kto by chcel 23-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom získať do mužstva, je José Mourinho z lavičky Manchestru United, v minulosti úspešný kouč milánskeho Interu. Portugalčan podľa denníka Gazzetta dello Sport plánuje ponúknuť za slovenského reprezentanta 65 miliónov eur.

Škriniar prišiel do Interu zo Sampdorie

Škriniar si oblieka dres Interu od začiatku uplynulej sezóny, keď prišiel zo Sampdorie Janov. V ročníku 2017/2018 nevynechal v Serie A ani jednu minútu.

Pred niekoľkými dňami presiakli na povrch správy z Apeninského polostrova, podľa ktorých by mal Škriniar v najbližšom čase predĺžiť kontrakt s Interom. Ten súčasný platí do 30. júna 2022.

Web calciomercato.com uviedol, že 23-ročný rodák zo Žiaru nad Hronom by si mal finančne polepšiť. Škriniar by údajne chcel poberať viac ako 3 milióny eur ročne plus bonusy, predstava „nerazzurri“ je údajne nižšia.

Funkcionári zo San Sira by taktiež do novej Škriniarovej zmluvy radi zakotvili výstupnú klauzulu, ktorá doteraz absentovala v pracovnom dokumente slovenského reprezentanta. Jej výška má odplašiť možných záujemcov.