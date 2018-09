FC Sevilla je naďalej nočnou morou Realu Madrid, opäť vysoko prehral a navyše prišiel o Marcela

SEVILLA 27. septembra (WebNoviny.sk) – Nie barcelonský Camp Nou ani domovská pôda Atlética Madrid, ale sevillský Štadión Ramóna Sáncheza Pizjuána je „nočná mora“ pre futbalistov Realu Madrid.

Nič na tom nezmenilo ani stredajšie stretnutie 6. kola španielskej La Ligy 2018/2019. „Biely balet“ prehral na ihrisku FC Sevilla vysoko 0:3 a nevyužil možnosť získať líderskú pozíciu aj 3-bodový náskok pred FC Barcelona.

„Sevilla bola oveľa lepšia a zaslúžila si vyhrať. Nehrali sme tak, ako sme chceli a do prestávky sme za to zaplatili tromi inkasovanými gólmi. Po zmene strán sme sa zlepšili a dúfali sme, že prípadný kontaktný gól by nás vrátil do hry. Nevyužili sme však šance, a tak sme prehrali,“ povedal po stretnutí smutný kouč Madridčanov Julen Lopetegui.

Netradičné okolnosti v príprave na zápas

Real už do prestávky prehrával trojgólovým rozdielom, dvakrát sa presadil Portugalčan André Silva a raz Francúz Wissam Ben Yedder. Niečo také sa mu v španielskej Primera División pritrafilo po 15 rokoch.

Podobný scenár mal aj duel z novembra 2003, taktiež na ihrisku FC Sevilla (0:4). Od roku 2011 zvíťazili „Los Blancos“ u tohto súpera iba raz, v ostatných štyroch prípadoch v La Lige zakaždým odchádzali s prehrou.

Až polovica madridskej základnej zostavy sa v pondelok večer zúčastnila na slávnostnom odovzdávaní ocenení FIFA The Best 2018. Lopetegui však odmietol, že by toto mal byť dôvod slabšieho herného nasadenia v úvodnom dejstve.

„Samozrejme, v príprave na tento zápas boli viaceré netradičné okolnosti, ale to nás neospravedlňuje. Prehrali sme, pretože sme neboli dosť dobrí, vrátane trénerov,“ doplnil Lopetegui.

Realu Madrid sa rozrastá maródka

Tomu sa krátko pred koncom stretnutia zranil ľavý bek Marcelo, ale keďže Real už mal v tej chvíli vyčerpanú kvótu troch striedaní, hostia museli hrať desiati.

Jeho štart v sobotňajšom madridskom derby proti Atléticu je tak s veľkou pravdepodobnosťou vylúčený. „Vyzerá to tak, že má nejaký svalový problém, pocítil bolesť v lýtku, ale viac sa dozvieme vo štvrtok,“ poznamenal 52-ročný rodák z Asteasu, ktorému sa v ostatných dňoch rozrastá zoznam zdravotne indisponovaných hráčov.

Okrem Marcela, ktorý by mohol chýbať až dva mesiace, je mimo hry aj pravý obranca Dani Carvajal. Aby toho nebolo málo, záložník Isco v stredu absolvoval operáciu slepého čreva. Úplne v poriadku nie je po pondelkovom tréningu ani Álvaro Odriozola.

„V súťaži ako je La Liga sa takéto veci stávajú aj iným mužstvám. O tri dni máme ďalší náročný zápas. Chceme sa dostať z tejto prehry a pripraviť sa s maximálnym nasadením na Atlético,“ skonštatoval Julen Lopetegui.