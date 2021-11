Federerov návrat na kurty je otázny, vylúčil účasť na Australian Open a spochybnil Wimbledon

Štyridsaťročný švajčiarsky tenista Roger Federer nemá dobré správy o svojom pokračovaní v kariére. Určite sa nepredstaví na januárovom Australian Open v Melbourne a zrejme vynechá aj obľúbený Wimbledon na prelome júna a júla budúceho roka.

Dvadsaťnásobný grandslamový šampión sa v minulosti neraz vyjadril, že práve podujatia v Melbourne a v Londýne patria medzi jeho najobľúbenejšie aj najúspešnejšie, dokopy tam získal 14 titulov.

Australian Open neprichádza do úvahy

„Bolo by to pre mňa veľké prekvapenie, ak by som si zahral budúci rok na Wimbledone. Taká je pravda,“ naznačil Federer v rozhovore pre denník Tribune de Genéve.

Práve na obľúbenej wimbledonskej tráve sa Federer zatiaľ naposledy predstavil v súťažnom zápase. Bolo to 27. júna 2021, keď prehral vo štvrťfinále s Poliakom Hubertom Hurkaczom 0:3 na sety. V rozpätí niekoľkých týždňov potom podstúpil tretiu operáciu kolena za ostatných 18 mesiacov a potom už len útržkovo informoval o tom, že sa cíti dobre, ale tenis na súťažnej úrovni tak skoro hrať nebude. „Som v pohode, ale aj zmierený s tým, že po operácii nebudem hrať dlhé mesiace. Účasť na Australian Open 2021 od začiatku neprichádzala do úvahy,“ dodal Federer.

Návrat bude víťazstvom

Rodák z Bazileja v auguste oslávil štyridsiatku a pri zápasovej absencii sa postupne posúval v rebríčku ATP smerom nadol až na súčasné 16. miesto. Vlani Rafael Nadal a v tomto roku Novak Djokovič dovŕšili 20 grandslamových titulov vo dvojhre a dostali sa tak na úroveň Federera.

Denník Blick ešte v lete napísal, že švajčiarsky tenisový elegán v zložitej situácii a so štvrtým krížikom na chrbte definitívne pochopil, že už nebude zbierať veľké tituly, ale tenis stále miluje rovnako ako svoju rodinu. „Už to nebude o turnajových triumfoch. Jeho najväčším víťazstvom bude návrat na profesionálny okruh,“ napísali Švajčiari. „Federerovi hrozí aj to, že po aktuálnej pauze sa už nevráti. V tej chvíli sa zrúti svet. Nie však jemu, ale miliónom jeho fanúšikov,“ dodal Blick na svojom webe.