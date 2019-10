Fedor: Volič má právo vedieť, ako sa vyvíjajú predvolebné preferencie

Právo voliča je vedieť, ako sa vyvíjajú preferencie politických strán. Myslí si to poslanec Martin Fedor. Parlament sa bude na aktuálnej schôdzi zaoberať návrhom, aby sa moratórium na zverejňovanie prieskumov predĺžilo z dnešných dvoch týždňov na 50 dní.

Fedor spolu s poslankyňou Katarínou Cséfalvayovou pripravil pozmeňovací návrh, ktorým by bolo zakázané zverejňovať výsledky volebných prieskumov len v čase 48 hodín pred začiatkom hlasovania a v deň konania volieb až do skončenia hlasovania.

Fedor tvrdí, že ak sa návrh na predĺženie moratória na 50 dní schváli, znemožní sa ako-tak serióznym agentúram zverejňovanie prieskumov.

„Naopak, otvoria sa dvere pre všelijaké pofidérne prieskumy. V dnešnej dobe v online priestore aj tak nikto nedokáže zabrániť šíreniu na zahraničných serveroch a následnému šíreniu po sociálnych sieťach na Slovensku,“ uviedol poslanec. Podľa neho by sa volebné zákony mali meniť na základe diskusií medzi opozíciou a koalíciou. Sú to totiž vážne predpisy zasahujúce do volebnej súťaže, a teda aj do možného volebného výsledku.

O tom, že by sa malo moratórium predĺžiť, hovoril ako prvý predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Zdôvodnil to tým, že prieskumy sa na Slovensku kupujú.