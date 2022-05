Fehérváry má po sezóne, Florida vyradila Washington v prvom kole play-off

Pre slovenského hokejového obrancu Martina Fehérváryho sa nováčikovská sezóna 2021/2022 v zámorskej NHL skončila po piatkovej domácej prehre Washingtonu Capitals 3:4 po predĺžení v šiestom dueli prvého kola play-off proti Floride Panthers.

Víťaz Prezidentovej trofeje pre najlepší tím základnej časti využil prvý postupový mečbal a v sérii hranej na štyri víťazstvá triumfoval 4:2 na zápasy.

Slovenský útočník Marián Studenič nastúpil v drese Dallasu Stars, ktorý v piatok zdolal doma Calgary Flames 4:2 a vynútil si rozhodujúce siedme stretnutie v sérii, ktorej stav je vyrovnaný 3:3 na zápasy. New York Rangers tiež dokázal vyrovnať stav série proti Pittsburghu Penguins na 3:3 po triumfe 5:3 v šiestom dueli.

Šiesty súboj série

Fehérvárymu šiesty súboj série proti „panterom“ nevyšiel, bol na ľade pri troch góloch súpera a zaznamenal tri mínusové body. Okrem toho počas necelých 21 minút v akcii zblokoval dve strely a rozdal sedem bodyčekov.

Floridský klub prešiel cez prvé kolo play-off po prvý raz od roku 1996, keď podľahol vo finále Stanleyho pohára Coloradu Avalanche. Dokázal to napriek tomu, že nevyužil v sérii proti „Caps“ ani jednu z 18 presiloviek.

„Je to úžasný pocit. Chvíľu sme si ani neuvedomovali, čo sa vlastne stalo. Za deväť rokov v klube som sa nedostal do druhého kola play-off, takže je to skvelé. Na druhej strane, viem, že nás čaká ešte veľa práce. Teraz si užívam postup, ale hneď zajtra sa sústredím na ďalšie zápasy,“ povedal fínsky kapitán Panthers Aleksander Barkov, citoval ho oficiálny web profiligy.

Studenič zasiahol do hry

Studenič zasiahol do hry v sérii proti „plameňom“ ako jediný z trojice Slovákov, ktorí figurujú na súpiskách oboch tímov. V šiestom zápase odohral 8:43 min, počas ktorých si pripísal iba dve trestné minúty za sekanie.

Dallas dokázal odvrátiť postupový mečbal kanadského mužstva a v nedeľu v Calgary zabojuje o postup do semifinále Západnej konferencie.

Podľa útočníka „hviezd“ Joea Pavelskiho bude aj rozhodujúci siedmy duel série vyrovnaný tak ako predošlých šesť: „Je to vyrovnaná séria, všetky zápasy boli tesné, bojovné a zábavné pre hráčov. Veríme si a do siedmeho zápasu pôjdeme s cieľom zvíťaziť. Som si istý, že aj náš súper.“

Newyorskí „jazdci“

Newyorskí „jazdci“ odvrátili v piatok aj druhý postupový mečbal „tučniakov“ a v nedeľu budú môcť v domácej Madison Square Garden zavŕšiť málo vídaný obrat. Pittsburghu v šiestom zápase série chýbal kapitán a jeho najprodukívnejší hráč v play-off Sidney Crosby.

Kanadský center vynechal stretnutie vyraďovacej časti po prvý raz od druhého kola v roku 2017 proti Washingtonu. Zatiaľ je nejasné, či pomôže svojmu tímu v priamom súboji o postup do semifinále Východnej konferencie.

„Nikto nehovoril, že to bude jednoduché. Majú naozaj dobrý tím plný talentovaných hráčov, ktorí dokážu strieľať góly. Hrá sa však na štyri víťazstvá, takže sa musíme preskupiť, zostať pozitívne naladení a dokončiť, čo sme začali,“ vyhlásil obranca Kris Letang podľa oficiálneho webu NHL.