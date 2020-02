Fehérváry rozdával bodyčeky, Tatar má 50. bod a Ovečkin má na dosah 700. gólov v NHL (video)

Až šesť slovenských hokejistov sa predstavilo v utorok v NHL. Dvaja bodovali a až piati si odniesli víťazstvá so svojimi tímami.

Útočník Tomáš Tatar síce prerušil sériu troch zápasov so streleným gólom, ale aj jedna jeho asistencia pomohla Montrealu k triumfu na ľade New Jersey 5:4 po samostatných nájazdoch. Tatar zaokrúhlil svoju najlepšiu sezónu v kariére na 50 bodov a 30 asistencií, stačilo mu na to 55 zápasov.

Aj obranca Erik Černák sa asistenciou podieľal na víťazstve svojho tímu. Tampa Bay doma prevýšila Vegas 4:2 a zvíťazila štvrtýkrát za sebou.

Boston si rovnako v domácom prostredí poradil s Vancouverom 4:0 a kapitán víťazov Zdeno Chára odohral 20:20 min s bilanciou 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod. Fínsky brankár Tuukka Rask dostal prednosť pred Jaroslavom Halákom a vďaka 25 zákrokom si pripísal tretí shutout v sezóne a 48. v kariére.

Fehérváry s dvoma pluskami

Víťazný návrat do NHL má za sebou 20-ročný Martin Fehérváry. Jeho tím a zároveň líder súťaže Washington zvíťazil doma nad Los Angeles 4:2. Fehérváry odohral po boku českého obrancu Radka Gudasa 19:55 min s bohatou bilanciou 1 strela na bránku, 4 „hity“, 2 zablokované strely, 2 plusové body, 2 trestné minúty.

Mladý Slovák sa predstavil v prestížnej profilige iba vo štvrtom zápase v kariére a prvýkrát od 5. októbra 2019. Viac bodyčekov ako Fehérváry rozdal iba jeho spoluhráč z útoku Garnet Hathaway (5). V drese Washingtonu nastúpil aj útočník Richard Pánik.

Počas vyše 14 minút sa prezentoval tromi strelami na bránku, jedným bodyčekom, jednou zablokovanou strelou aj mínuskou.

Ovečkin sa blysol hetrikom

Washington ešte v polovici tretej tretiny prehrával s Los Angeles 1:2. Potom však vzal osud zápasu do svojich rúk Alexander Ovečkin. Ruský kapitán domácich strelil tri góly v rozpätí 4:24 min a otočil na 4:2. Ovečkin sa ako prvý v tejto sezóne dostal na hranicu 40 gólov a o dva zásahy predstihol doterajšieho lídra poradia strelcov NHL Čecha Davida Pastrňáka z Bostonu.

Zároveň mocne zaklopal na 700-gólovú bránku, na jej otvorenie mu chýbajú už iba dva presné zásahy. Ovečkin strelil 14 gólov v ostatných siedmich zápasoch a stal sa len druhým hráčom v histórii s minimálne jedenástimi 40-gólovými sezónami v kariére. Tým prvým je najväčšia legenda Wayne Gretzky s dvanástimi. Kanaďan ich dosiahol v dresoch dvoch mužstiev – Edmontonu a Los Angeles, kým Ovečkin je počas celej kariéry verný Washingtonu Capitals.

„Je pôsobivé, čo zasa predviedol. Stačilo mu menej ako päť minút a bolo po zápase. On nám vyhral tento zápas. Presne tak to robia superhviezdy a výnimoční hráči,“ povedal na adresu Ovečkina tréner Washingtonu Todd Reirden, cituje ho oficiálny web NHL.

Jeho náprotivok zo striedačky Los Angeles Todd McLellan trpko, ale zároveň uznanlivo skonštatoval: „Toto je dôvod, prečo má na konte takmer 700 gólov. Dajme mu pár sezón a bude ich mať osemsto. Dnes to bol zápas, v ktorom bol Alex dlho neviditeľný. Potom však urobil bum, bum, bum a súper zvíťazil.“

Andrej Sekera bol v utorok jediný Slovák, ktorý sa netešil so svojím tímom z víťazstva. Dallas prehral na ľade New Yorku Islanders 3:4 po predĺžení. Sekera odohral 15:30 min s bilanciou 2 strely na bránku a 4 bodyčeky.

Výsledky – NHL

utorok

Boston – Vancouver 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

* Zdeno Chára (Boston) odohral 20:20 min, 1 strela na bránku, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Tampa Bay – Vegas 4:2 (2:1, 0:0, 2:1)

* Erik Černák (Tampa Bay) odohral 21:04 min, 1 asistencia, 1 strela na bránku, 2 „hity“, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

New Jersey – Montreal 4:5 po sam. nájazdoch (1:0, 2:2, 1:2 – 0:0, 0:1)

* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 12:35 min, 1 asistencia, 4 strely na bránku, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela

Washington – Los Angeles 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

* Richard Pánik odohral 14:04 min, 3 strely na bránku, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 1 mínusový bod

* Martin Fehérváry (obaja Washington) odohral 19:55 min, 1 strela na bránku, 4 „hity“, 2 zablokované strely, 2 plusové body, 2 trestné minúty

New York Islanders – Dallas 4:3 po predĺžení (1:1, 1:1, 1:1 – 1:0)

* Andrej Sekera (Dallas) odohral 15:30 min, 2 strely na bránku, 4 „hity“

Buffalo – Colorado 1:6 (1:2, 0:4, 0:0)

Columbus – Florida 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 – 1:0)

Ottawa – Anaheim 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

St. Louis – Carolina 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)

Minnesota – Chicago 3:2 po predĺžení (0:0, 2:0, 0:2 – 1:0)

Winnipeg – Nashville 1:2 po predĺžení (1:1, 0:0, 0:0 – 0:1)

Calgary – San Jose 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Arizona – Edmonton 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)