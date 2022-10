Festival Bratislava v pohybe ponúka aj filmy o tanci, PechaKuchu, vzdelávací program a podporu ukrajinským tanečníčkam

Bratislava v pohybe má okrem Hlavného programu aj Sprievodný program, ponúka šesť podujatí zameraných na umenie, vzdelávanie a popularizáciu tanca. Festival ďalej rozvíja spoluprácu a podporu ukrajinských tanečníčok, pripravil dva Večery tanečného filmu, workshopy pre študentov/študentky VŠMU a po prvý raz aj PechaKucha Night v Novej Cvernovke s podtitulom Dimenzie pohybu. 26. ročník medzinárodného festivalu potrvá v Bratislave do 22. októbra.

„Sprievodný program festivalu bude mať umeleckú a vzdelávaciu časť. V umeleckej časti predstavíme výsledok tvorivého štipendia, ktoré dostali z FPU dve choreografky z Ukrajiny, Iryna Plotniková a Anastasia Kuzmichova. Iryna pracovala so svojimi študentkami z Kyjeva a Anastasia si k tvorbe prizvala hudobných umelcov Milu Medvedovsku a Daniela Špinera,“ povedala umelecká riaditeľka festivalu a jeho zakladateľka Miroslava Kovářová.

Spoluprácu s ukrajinskými choreografkami začali organizátorky festivalu v rámcu série Dance On na prelome mája a júna tohto roku, kedy uviedli tvorbu jednej z nich ako aj tanečný film Antona Ovchinnkova. Na Ukrajiny vtedy venovali celý výťažok zo vstupného na predstavenia Dance On, vyše 1300 eur. Iryna Plotnikova je choreografka a tanečná pedagogička, kurátorka vzdelávacích kurzov pre tanečníkov, choreografov a pedagógov na Ukrajine. Je vedúcou pedagogičkou v tanečnej škole Totem v Kyjeve. Pôsobila ako režisérka a choreografka v divadlách na Ukrajine. Vytvorila viac ako 300 tanečných miniatúr, je držiteľkou viacerých ocenení. Anastasia Kuzmichova je choreografka, tanečnica a pedagogička. Vyučovala v štúdiách Freedance, Dance Republic a ako tanečnica spolupracovala na viacerých projektoch. Ich choreografie sú na programe 15. októbra 2022 o 17.00 hod. v Galérii mesta Bratislavy – Mirbachovom paláci.

„Milovníkom spojenia filmu a tanca ponúkneme v spolupráci s Film Europe a Festivalom tanečných filmov Praha, dva večery tanečných filmov. Prítomnosť umelcov na festivale sa snažíme využiť vo vzdelávacom procese budúcich tanečných profesionálov. V spolupráci s HTF VŠMU dáme možnosť študentom Katedry tanečnej tvorby aby lepšie spoznali špecifiká súčasného tanca s Martinom Kilvádym a Roni Chadash,“ predstavila Sprievodný program tohtoročného festivalu jeho zakladateľka Miroslava Kovářová.

Dva Večery tanečného filmu sa uskutočnia 12. a 13. októbra 2022 so začiatkom o 19.00 hod. v Kine Film Europe, v Pistoriho paláci. Kurátorsky program zostavila Jana Návratová, umelecká riaditeľka Festivalu tanečních filmů (FTF) Praha, v rámci dvoch večerov predstavia projekcie výberu tanečných filmov.

„V prvom večere pôjde o krátke, tzv. dance for camera filmy, ktoré získali ocenenia na zahraničných festivaloch. Táto kolekcia predstaví špičkové diela so silnou obsahovou a vizuálnou výpoveďou a so širokým tematickým zameraním – od poézie, romantického humoru až k sonde do rodinnej traumy. Ide o poetické snímky, v ktorých tanec a choreografia hrajú kľúčovú úlohu.

V druhom večere predstaví FTF celovečerný dokument americkej režisérky Ally Kovgan venovaný jednému z najväčších choreografických vizionárov Merceovi Cunninghamovi,“ píše sa v oficiálnej anotácii k filmom.

Prezentačný formát PechaKucha Night Bratislava predstavuje kontinuálne od roku 2008 autorskú tvorbu kreatívnych profesionálov a profesionálok rôznych umeleckých sfér. „Napriek našej dlhodobej ambícii prekračovať a konfrontovať rámce umeleckých disciplín, sme až vďaka unikátnej spolupráci s festivalom Bratislava v pohybe, mali možnosť naplno poskytnúť priestor súčasnému tancu a jeho rozmanitým polohám a presahom,“ povedala koordinátorka PechaKucha Night Bratislava, Katarína Karafová. 51. edícia PKN s podtitulom Dimenzie pohybu je na programe festivalu 19. októbra 2022 v Novej Cvernovke.

A 17. októbra 2022 sa na pôde VŠMU uskutočnia dva workshopy, prvý bude viesť Martin Kilvády, ktorý robí nepretržitý pohybový výskum a vyučuje už viac ako 25 rokov a druhý Roni Chadash z Izraela. Choreografka a tanečnica rozvíja svoj jedinečný pohybový jazyk a prezentuje svoju tvorbu v Izraeli aj v zahraničí, divákom Bratislavy v pohybe sa predstavila minulý rok so svojim duetom Body #1, tento rok ju uvidíme v predstavení Niva Sheinfelda a Orena Laora Art Attack. Vo svojom pohybovom výskume neustále hľadá inštinktívne, emocionálne a surové motívy pohybu.

Festival Bratislava v pohybe 2022 sa začal 4. októbra, väčšiu časť Hlavného programu má ešte len pred sebou. Jedným z reprezentantov izraelského súčasného tanca, na ktorý sa tohto roku zameriava dramaturgia festivalu, je oslava tanca, hudby a inšpirujúcich myšlienok osobností 20. storočia – Art Attack tvorivej dvojice Niv Sheinfeld & Oren Laor. V Štúdiu SND vystúpia dvakrát, 17. a 18. októbra 2022 o 20.00 hod.

Hlavný aj Sprievodný program festivalu je zverejnený aj na webovej stránke www.abp.sk, vstupenky sa dajú zakúpiť na stránke www.abp.sk alebo https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/bratislava-v-pohybe-2022/.

Záštitu nad 26. ročníkom prestížneho festivalu prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Matúš Vallo. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, po tretí krát získal dotáciu od Mesta Bratislavy v rámci podpory strategických kultúrnych podujatí a novým strategickým partnerom sa stala Nadácia Tatra banky. Destinačným partnerom festivalu je Bratislava Tourist Board.

Asociácia Bratislava v pohybe je občianske združenie pracujúce v oblasti profesionálneho rozvoja súčasného tanca. Hlavnou aktivitou ABP je organizácia medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, jeho 26. ročník sa uskutoční v októbri 2022. Okrem predstavení festival prináša sprievodný program aktivizujúci komunitu a širokému spektru publika približuje súčasný tanec jeho uvádzaním vo verejnom priestore mesta. ABP reprezentuje slovenské tanečné umenie v medzinárodnom kontexte a rozvíja medzinárodnú spoluprácu.

