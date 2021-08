Festival Konvergencie prináša hudbu, ktorá zbližuje

Spoločnosť je čoraz viac rozdelená. Sociálne siete, ktoré mali ľudí spájať, ich vzďaľujú. Organizátori festivalu Konvergencie veria, že hudba má silu meniť spoločnosť a zbližovať ľudí. Komorná hudba je ako začatý rozhovor, ktorý sa nekončí. Jeho súčasťou môžete byť aj vy. Nájdite si svoje miesto na 22. ročníku Konvergencií, ktorý sa uskutoční od 5. do 26. septembra v Bratislave a Piešťanoch.

„Dianie v našej spoločnosti, kde sa zamieňa pojem slobody so svojvôľou, sledujem s veľkým znepokojením. Ako povedal Tomáš Janovic ‚z hlúposti sa stal názor‘, naviac prezentovaný agresívne, neslušne, bez tolerancie a bez načúvania odborníkom. Zabúdame, že sloboda znamená aj zodpovednosť – voči sebe aj voči iným,“ hodnotí atmosféru dnešných dní riaditeľ festivalu Jozef Lupták a dodáva: „Konvergencie sú snahou o spojenie zdanlivo nespojiteľného v umení. Chcú byť obrazom toho, ako by to mohlo byť aj v bežnom živote. Komorná hudba, ale aj akákoľvek neinvazívna a umelecky kvalitná hudba, má potenciál nás ‚liečiť‘ aj z týchto neduhov – obrusovať ostré hrany, upokojiť a nasmerovať vnútro na pozitívne vnímanie. Nevieme nájsť silnejšiu odpoveď na to, čo sa deje v našej spoločnosti, ako konvergenčnú snahu o spájanie cez kvalitnú komornú hudbu a umenie.“

Hudba, ktorá spája

Medzi renomovaných hostí Konvergencií bude patriť britsko-americký gitarista Dominic Miller (9. 9.). Viac než tri dekády sprevádza ikonu populárnej hudby Stinga, no vo svete si získal meno aj vďaka sólovým projektom. Vo Veľkom štúdiu Slovenského rozhlasu predstaví koncertnú podobu albumu Absinthe s triom vynikajúcich hudobníkov: Zivom Ravitzom (bicie), Nicolasom Fiszmanom (basová gitara) a Jacobom Karlzonom (klávesy). „Dominica Millera vnímam ako komplexného hudobníka, gitaristu, aranžéra. On nie je len ‚gitaristom Stinga‘. Je to predovšetkým výborný interpret, ktorý hrá úžasne jazz, ale aj Bacha. Preto je pre mňa veľmi zaujímavým hosťom Konvergencií, mám pocit, že sem jednoducho patrí,“ vysvetľuje Jozef Lupták.Pred koncertom Dominica Millera vystúpi Zuzana Mojžišová s komornou verziou projektu Puščaňa. Na pódiu ju budú sprevádzať štýlovo všestranní multiinštrumentalisti Rasťo Andris (píšťalky, fujara, drumbľa, gajdica), Stano Palúch (husle, mandolína) a Miki Skuta (klávesy, spev). Okrem piesní z aktuálneho albumu zaznejú aj staršie a dve nové skladby v úprave pre toto komorné obsadenie.

Ďalší zahraniční hostia Konvergencií zavítajú na Slovensko z krajiny tisícich jazier. Vo Veľkom koncertom štúdiu rozhlasovej pyramídy sa 16. 9. predstaví jedno z najúspešnejších fínskych hudobných telies Meta4 Quartet. Na Konvergenciách zaznie v ich interpretácii hudba Josepha Haydna a diela Jeana Sibelia a súčasnej fínskej skladateľky Kaije Saariaho.

Vďaka hudbe vznikajú hlboké priateľstvá, ako medzi Jozefom Luptákom a jeho profesorom z londýnskej Royal Academy of Music Robertom Cohenom. V Primaciálnom paláci (12. 9.) ich môžete zažiť na jednom pódiu v dielach Bacha, Glièra, Godára či Zagara.

Hudba, ktorá nepozná čas

Festival Konvergencie spája interpretov a publikum, hudbu minulosti s dielami žijúcich autorov, rôzne štýly a žánre, domácich a zahraničných umelcov. Na otváracom koncerte festivalu (5. 9.) sa predstaví Jozef Lupták ako sólista s brnianskym orchestrom Ensemble Opera Diversa pod taktovkou Gabriely Tardonovej. V priestoroch Elektrárne Piešťany zaznejú tri orchestrálne diela súčasných skladateľov. Okrem Maariv od Jevgenija Iršaia to bude aj slovenská premiéra kompozície Paprsky světla českého skladateľa Martina Wiesnera, ktorú vystrieda Violončelový koncert Klātbūtne („Presence„) popredného súčasného skladateľa Pēterisa Vasksa z Lotyšska.

V piatok 17. 9. sa na pódiu Veľkého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu zase stretne špička domácich interpretov – Nora Skuta (klavír), Martin Ruman (viola) a Jozef Lupták (violončelo) spoločne s Rupertom Struberom, ktorý je považovaný za jedného z najzaujímavejších multiperkusionistov mladej generácie v Rakúsku. V rozhovore klavíra, bicích a sláčikových nástrojov spoja hudbu včerajška a dneška, diela súčasnej americkej skladateľky Hannah Lash, Philippa Hurela, Mikiho Skutu a Johannesa Brahmsa.

V rámci Bratislavskej noci komornej hudby (18. 9.) dostávajú na Konvergenciách pravidelne priestor diela umelcov spätých s dejinami nášho kultúrneho priestoru. Tentoraz v Dome Albrechtovcov a v Klariskách zaznejú skladby Johanna Nepomuka Hummela (Septeto d mol, op. 74), Ernő Dohnányiho (Klavírne kvinteto č. 2) a Zoltána Kodálya (Duo pre husle a violončelo, op. 7) v podaní Petra Bieleho (husle), Martina Rumana (viola), Jozefa Luptáka (violončelo), Igora Karška (husle), Mikiho Skutu (klavír), Matúša Veľasa (hoboj), Martina Nováka (lesný roh), Andreja Gála (violončelo), Tibora Nagya (kontrabas) a Jordany Palovičovej (klavír).

Konvergencie vyhlásili v roku 2021 pod heslom „posuň svoju hudbu ďalej“ prvý ročník súťaže pre mladých slovenských skladateľov a skladateľky do tridsaťpäť rokov. Počas Bratislavskej noci komornej hudby bude premiérovo uvedených päť diel (Michal Blažek The Fallout, Ľuboš Kubizna Štruktúry, Richard Grimm Sláčikové kvarteto č. 1, Barbora Tomášková Saojas, Sebastián Buch Akt), ktoré porotu pod vedením prof. Jevgenija Iršaia zaujali najviac.

V tento deň mal byť na Konvergenciách aj Milan Lasica. „Tešil som sa na ďalší spoločný program,“ hovorí Jozef Lupták. „Keď spieval dvanásteho júna na Konvergenciách s Bratislava Hot Serenaders, mal mimoriadne dobrú náladu a veľmi sa tešil na pódium. Jeho nadčasový humor a zároveň životná múdrosť ma sprevádzala od kedy sa pamätám. Bude tu veľmi chýbať.“ Výber z tvorby Milana Lasicu, ktorý pre festival pripravil Tomáš Hudák, prečíta Boris Farkaš.

Hudba, ktorá povznáša

Do línie nadväzovania na tradície domáceho interpretačného umenia patrí aj koncert Soli Deo Gloria (19. 9.) venovaný významnému slovenskému organistovi a pedagógovi Jánovi Vladimírovi Michalkovi, ktorý sa uskutoční pri príležitosti jeho jubilea. Vo Veľkom evanjelickom kostole zaznejú diela Bacha, Johanna Christiana Heinricha Rincka, Messiaena a improvizácie v interpretácii Juraja Bartoša (trúbka), Borisa Lenka (akordeón), Jozefa Luptáka (violončelo) i dlhoročného kantora v tomto chráme Jána Vladimíra Michalka.

Veľké klasické diela v programe festivalu zastupujú Sláčikové sexteto B dur Johannesa Brahmsa a neskoré, u nás prakticky neuvádzané, Sláčikové okteto Maxa Brucha. Vypočuť si ich môžete na záverečnom koncerte (26. 9.) v naštudovaní vo Švajčiarsku pôsobiaceho slovenského huslistu Igora Karška.

Hudba ľudí spája už celé stáročia. „Ak sa ju naučíme pozorne počúvať, budeme vedieť načúvať aj jeden druhému. Len tak môžeme spolu pokojne žiť. Ľudia s umením, človek s človekom, ale najmä sami so sebou,“ myslí si riaditeľ festivalu Jozef Lupták. Staňte sa súčasťou Konvergencií a od 5. do 26. septembra sa započúvajte do hudby, ktorá spája a zbližuje.

Organizátor podujatia sa riadi aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Pre bližšie informácie sledujte webstránku www.konvergencie.sk. Zmena programu a účinkujúcich je vyhradená.

KONCERTY

5. 9. 2021 / 19.00 / Elektrárňa Piešťany

PRESENCE / Ensemble Opera Diversa (CZ) & Jozef LUPTÁK

TARDONOVÁ (CZ), dirigentka

Iršai / Wiesner / Vasks Klātbūtne

9. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

DOMINIC MILLER: ABSINTHE

MILLER / Z. RAVITZ / N. FISZMAN / J. KARLZON

& Zuzana MOJŽIŠOVÁ / R. ANDRIS / S. PALÚCH / M. SKUTA

12. 9. 2021 / 11:00 / Galéria mesta Bratislavy / detský koncert

O chlapcovi, ktorý krotil čertov a našiel krásu – z detskej tvorby Mariána Vargu

Šiller, klavír

12. 9. 2021 / 19.00 / Primaciálny palác

CELLO DUO / R. Cohen & J. Lupták

Bach / Godár / Zagar / Glière

16. 9. 2021 / 19.00 Slovenský rozhlas

VOCES INTIMAE / Meta4 Quartet (FI)

Haydn / Saariaho / Sibelius

17. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

DIALÓGY

SKUTA, klavír / R. STRUBER (AT), perkusie / M. RUMAN, viola / J. LUPTÁK, violončelo

Lash / M. Skuta / Hurel / Brahms

18. 9. 2021 / 16.00 – 22.00 / Dom Albrechtovcov, Klarisky

BRATISLAVSKÁ NOC KOMORNEJ HUDBY

KUŠTÁROVÁ, flauta / M. VEĽAS, hoboj / M. NOVÁK (CZ), lesný roh / P. BIELY, D. RUMLER, husle / M. RUMAN, viola / J. LUPTÁK, violončelo / T. NAGY, kontrabas / M. SKUTA, klavír / J. PALOVIČOVÁ, klavír

Akadémia komornej hudby / Rozhovory o hudbe / Bartók – Kodály – Dohnányi /

Čítanie z tvorby M. Lasicu / Dohnányi – Hummel

19. 9. 2021 / 19.00 / Veľký evanjelický kostol

SOLI DEO GLORIA / Hommage à J. V. M.

V. MICHALKO, organ / J. BARTOŠ, trúbka / B. LENKO, akordeón / J. LUPTÁK, violončelo

Rinck / Bach / Messiaen / improvizácie

26. 9. 2021 / 19.00 / Slovenský rozhlas

BRAHMS – BRUCH

I. KARŠKO, M. SVETLÍK, husle / M. RUMAN, D. RUMLER, viola / J. LUPTÁK, K. ZAJACOVÁ, violončelo, I. KARŠKO, M. SVETLÍK, A. BARAN, P. ŠARAY, husle / M. RUMAN, D. RUMLER, viola / J. LUPTÁK, violončelo / R. VIZVÁRY, kontrabas

