Festival Lovestream na Národnom futbalovom štadióne prinesie štátu milióny

Hudobný festival LOVESTREAM Bratislava 2022 (10-12.jún 2022) môže vygenerovať pre štát milióny eur. Vo svojom stanovisku to uvádza investor Národného futbalového štadióna, spoločnosť NFŠ, a.s. Firma ďalej uviedla, že bez existencie Národného futbalového štadióna by organizátor o takomto podujatí v Bratislave ani nemohol uvažovať.

„Všetci sa tešíme na speváčku Dua Lipa, IMT Smile, Lucie, alebo legendárnu kapelu Red Hot Chili Peppers a ďalších umelcov, ale faktom zostáva, že bez toho aby sme mali takýto štadión, by sa nič podobné nemohlo vôbec realizovať. Je to len ďalší zo série dôkazov, že štadión je magnet, ktorý má potenciál pritiahnuť do mesta podujatia, ktoré mu doteraz boli odopreté“, povedal predseda predstavenstva NFŠ, a.s. Pavel Komorník. Podľa jeho slov sa dá ľahko vypočítať, že pokiaľ organizátor počíta s dennou návštevou 30 tisíc ľudí a priemerná cena dennej vstupenky sa pohybuje okolo 100 eur, štát len na DPH takto získa približne dva milióny eur. „A to ešte nepočítame, koľko návštevníci utratia v reštauráciách a hoteloch v hlavnom meste“, zdôraznil ďalej Pavel Komorník.

Investor Národného futbalového štadióna je presvedčený, že pokiaľ by Národný futbalový štadión nestál, nemohlo by sa podujatie takýchto rozmerov v Bratislave konať. Svetoví umelci totiž automaticky požadujú nielen zodpovedajúcu kapacitu a moderné bezpečnostné štandardy, ale aj kvalitné a moderné zázemie, ktoré práve Národný futbalový štadión ponúka.

„Tak isto, ako sme boli schopní na štadióne zriadiť veľkokapacitné očkovacie centrum a vieme tam organizovať prestížne futbalové zápasy, tak isto tam vieme organizovať svetové kultúrne alebo iné športové podujatia. Multifunkčnosť štadióna je zrejmá a s týmto zámerom bol aj budovaný“, povedal Pavel Komorník a dodal, že postoj štátu ku celej tejto investícii, ktorá bolo zrealizovaná zo súkromných a bankových zdrojov, je aj v tomto kontexte záhadný.

„My sme nikdy štadión nechceli vlastniť a budovali sme ho s tým, že štát ho po dokončení odkúpi. Na príklade festivalu LOVESTREM je vidieť, aké benefity dokáže štát, alebo hlavné mesto z takejto investície získavať“, uviedol na záver Pavel Komorník.

