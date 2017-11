Fialková, Kuzminová, Hasilla a Kazár skončili v Östersunde na fantastickom štvrtom mieste

ÖSTERSUND 26. novembra (WebNoviny.sk) – Slovenskí biatlonisti Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Tomáš Hasilla a Matej Kazár skončili v nedeľu vo švédskom Östersunde s odstupom len 7,7 sekundy na vynikajúcom štvrtom mieste v pretekoch štvorčlenných miešaných družstiev na 2×6 km a 2×7,5 km v rámci 1. kola Svetového pohára 2017/2018.

Zvíťazili Nóri Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö a Emil Hegle Svendsen, druhí boli s mankom 5,3 s Taliani Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Dominik Windisch a Lukas Hofer a tretí Nemci Franziska Preussová, Maren Hammerschmidtová, Benedikt Doll a Arnd Peiffer (+6,4).

Kuzminová sklopila všetky terče

Kazár pritom ešte po záverečnej ôsmej streľbe figuroval na druhej pozícii. Slováci mali na palebnej čiare bilanciu 0+9, Nóri 0+13, Taliani 1+6 a Nemci 0+10. V akcii bolo 24 štvoríc. Paulína Fialková potrebovala dve dobíjania v ľahu a jedno v stoji, odovzdala na štvrtej priečke s mankom 7,5 sekundy.

Kuzminová sklopila všetkých desať terčíkov a svoj úsek skončila na druhom mieste len 3,6 s za fínskou hviezdou Kaisou Mäkäräinenovou. Hasilla síce musel použiť dva rezervné náboje na prvej položke, ale udržal priebežnú striebornú pozíciu, zaostával o 23,4 s za Talianom Windischom. Kazár trikrát dobíjal postojačky a raz poležiačky, v úplnom závere tesne neodolal Talianovi Hoferovi a Nemcovi Peifferovi.

„Aj pre nás je tento výsledok trochu prekvapením. Samozrejme, cítime sa skvele. Napokon sme skončili kúsok od medailových pozícií a o to viac dúfame, že nabudúce nám to vyjde,“ povedala P. Fialková pre video-spravodajstvo Medzinárodnej biatlonovej únie (IBU). „Je to veru dobrý vstup do sezóny a azda si to v takto pozitívnom duchu viackrát zopakujeme,“ podotkla Kuzminová. „Ja aj celý tím môžeme byť spokojní s behom i streľbou. Máme povzbudivú motiváciu do pokračovania sezóny,“ skonštatoval Hasilla. „Som veľmi šťastný. Vo finiši to bolo nesmierne ťažké, mal som v ňom silných súperov,“ pridal sa Kazár.

Fialková s Otčenášom na 13. mieste

Pre Slovensko je v tejto relatívne novej disciplíne štvrté miesto historicky druhým najlepším výsledkom vo SP. Vo fínskom Kontiolahti 10. februára 2012 bola štvorica Jana Gereková, Kuzminová, Kazár, Miroslav Matiaško tretia, vtedy však s odstupom +43,6 sekundy.

Predtým Ivona Fialková a Martin Otčenáš finišovali na 13. priečke v štafetách miešaných dvojíc na 1×6 km a 1×7,5 km. Mali streleckú štatistiku 1+13 a zaostali o 2:22,7 min. Mladšia zo sestier Fialkových dosiahla konkrétne skóre 1+3 a 0+4, Otčenáš 0+1 a 0+5. Štartovalo 23 tandemov.

Z prvenstva sa radovali Rakúšania Lisa Theresa Hauserová a Simon Eder, druhí skončili Nemci Vanessa Hinzová a Erik Lesser a tretí boli Kazachovia Galina Višnevská a Maxim Braun. Francúzi sa v kvalitnom zložení Marie Dorinová-Habertová, Martin Fourcade museli uspokojiť so štvrtým miestom pri desiatich dobíjaniach. Medailisti mali iba dve opravné rany, resp. deväť a päť.

Individuálne súperenia v tomto dejisku sa začnú v stredu 29. novembra a potrvajú do nedele 3. decembra.

Svetový pohár v biatlone 2017/2018

1. kolo – Östersund

Štafety miešaných štvorčlenných družstiev na 2×6 km a 2×7,5 km: 1. Nórsko (Ingrid Landmark Tandrevoldová, Tiril Eckhoffová, Johannes Thingnes Bö, Emil Hegle Svendsen) 1:11:31,7 h (0+13), 2. Taliansko (Lisa Vittozziová, Dorothea Wiererová, Dominik Windisch, Lukas Hofer) +5,3 s (1+6), 3. Nemecko (Franziska Preussová, Maren Hammerschmidtová, Benedikt Doll, Arnd Peiffer) +6,4 (0+10), 4. Slovensko (Paulína Fialková, Anastasia Kuzminová, Tomáš Hasilla, Matej Kazár) +7,7 (0+9), 5. Švédsko (Hanna Öbergová, Anna Magnussonová, Jesper Nelin, Fredrik Lindström) +34,5 (1+5), 6. Rusko (Oľga Podčufarovová, Jekaterina Jurlovová-Prechtová, Maxim Cvetkov, Anton Šipulin) +47,9 (0+7), 7. Francúzsko +48,0 (1+7), 8. Fínsko +1:32,4 min (1+8), 9. Švajčiarsko +1:50,6 (1+8), 10. Ukrajina +2:14,2 (0+6)

Štafety miešaných dvojíc na 1×6 km a 1×7,5 km: 1. Rakúsko (Lisa Theresa Hauserová, Simon Eder) 36:17,0 min (0+2), 2. Nemecko (Vanessa Hinzová, Erik Lesser) +16,5 s (0+9), 3. Kazachstan (Galina Višnevská, Maxim Braun) +32,7 (0+5), 4. Francúzsko (Marie Dorinová-Habertová, Martin Fourcade) +33,7 (0+10), 5. Švédsko (Linn Perssonová, Sebastian Samuelsson) +34,3 (0+9), 6. Ukrajina (Vita Semerenková, Dmitro Pidručnij) +34,9 (0+10), 7. Taliansko (Alexia Runggaldierová, Thomas Bormolini) +43,3 (0+6), 8. Rusko (Viktoria Slivková, Matvej Jelisejev) +1:07,8 min (0+8), 9. Nórsko (Hilde Fenneová, Lars Helge Birkeland) +1:17,9 (4+11), 10. Česko (Jessica Jislová, Michal Šlesingr) +1:52,2 (0+10),… 13. Slovensko (Ivona Fialková, Martin Otčenáš) +2:22,7 (1+13)