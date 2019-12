Fico a Počiatek mali podľa Matoviča podať trestné oznámenie, keď vedeli, čo urobil Slota

Padni komu padni – týmito slovami v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo s Michalom Kovačičom reagoval podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár na zverejnené video, ktoré zachytáva, ako bývalý minister financií za Smer-SD Ján Počiatek žiada od vtedajšieho generálneho prokurátora Dobroslava Trnku krytie v kauze Tipos. Šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič povedal, že je to „vizitka 12 rokov akože budovania sociálneho štátu“.

Vo videu Počiatek spomína aj to, že bývalý predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Ján Slota zarobil na predaji emisných kvót. Podľa Matoviča mali trestné oznámenie podať bývalý minister financií Počiatek aj predseda strany Smeru-SD Robert Fico, keď vedeli, čo urobil vtedajší Slota. Blanár povedal, že právne stanoviská nepozná a malo by sa to všetko dôsledne vyšetriť.

V relácii diskutovali aj o kandidátkach pre nadchádzajúce voľby do Národnej rady SR. Matovič vysvetlil, že kandidátku sa snažili vyšperkovať do poslednej možnej chvíle a zatiaľ je s ňou veľmi spokojný. Blanár neskoré zverejnenie kritizuje a príde mu nekorektné. S kandidačnou listinou strany Smer-SD je Blanár spokojný, keďže prináša sľubovanú zmenu.