Fico nevidí problém v tom, že Slovensko dodáva tovary do Ruska. Mám začať opľúvať tie firmy, pýta sa (video)

Predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico nevidí problém v tom, ak slovenské firmy dodávajú svoje tovary Ruskej federácii. Ako povedal v piatok na tlačovej konferencii, Rusku dodáva celý svet a slovenské firmy chcú tiež prežiť.

„Možno slovenské firmy majú nejaké cestičky a dodávajú nejaké tovary do Ruska a teraz čo mám ja robiť. Mám začať opľúvať tie firmy? Mám kričať, to je tragédia, to je zrada?,“ vyhlásil Fico.

Poukázal na článok New York Times z 30. októbra s názvom Ako Rusko platí za vojnu, v ktorom sa podľa neho spomínajú európske krajiny, ktoré zdvihli vzájomný obchodný obrat s Ruskom v roku 2022.

Ako ďalej dodal, Rusko tu bude aj po vojne a ak má niekto pocit, že s ním nebudú žiadne kontakty, tak sa mýli.

„Do Ruska idú nejaké ložiská. A čo keď idú? Nakoniec zistíme, že nielen Smer-SD je zlý, ale ešte aj slovenské firmy sú zlé, lebo si našli spôsob, ako vyvážať svoju produkciu do Ruskej federácie, lebo určite tie ložiská Rusi použijú, aby postavili nejaký tank,“ povedal Fico.