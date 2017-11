Ficova vláda odklepla další milión eur od Slovenska na riešenie migračnej krízy

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Na riešenie migračnej krízy poskytne Slovensko ďalší milión eur. Príspevok do Núdzového zvereneckého fondu EÚ pre stabilitu a riešenie príčin nelegálnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike v stredu schválila vláda.

Na projekt sme prispeli aj v minulosti

Tieto peniaze by mali podľa materiálu z rezortu zahraničných vecí ísť na projekt v Líbyi, na ktorý chýbajú peniaze. Slovensko už do fondu v minulosti prispelo, a to sumou 600-tisíc eur.

Ako však upozorňujú čelní predstavitelia EÚ, fond pre Afriku je podfinancovaný. Peniaze podľa vládou schváleného dokumentu poskytne ministerstvo financií.

Fond sa zameriava na štyri teritoriálne oblasti v Afrike – na región Sahelu a oblasť Čadského jazera, región Afrického rohu, na severnú Afriku a prípadne na susediace štáty.

Slovensko svoj pôvodný príspevok poskytlo krajinám Afrického rohu. Napríklad v Keni sme spolu s ostatnými krajinami V4 financovali projekt vo výške dvoch miliónov eur. Prvá fáza tohto projektu sa začne v roku 2018, pričom Slovensko je vedúcim členským štátom tohto projektu.

Zverenecký fond funguje od roku 2015

Zverenecký fond na riešenie migračnej a utečeneckej krízy v Afriky funguje od roku 2015. Fungovať má do konca roka 2020 ako strednodobý nástroj na riešenie aktuálnych výziev v Afrike.

Jeho úlohou je riešiť základné príčiny nestability, núteného vysídľovania a nelegálnej migrácie ako aj prispieť k lepšiemu riadeniu migrácie. Fond je však podľa čelných predstaviteľov EÚ podfinancovaný, na predstaviteľov V4 sa so žiadosťou o dofinancovanie obrátil aj taliansky premiér Paolo Gentiloni.

Peniaze z tohto fondu môžu ísť na niekoľko projektov – na zavádzanie hospodárskych programov na vytváranie práce najmä pre mladých a ženy, ale aj na projekty podporujúce základné služby pre obyvateľstvo, ako sú potravinová či výživová bezpečnosť, zdravotnícke a vzdelávacie služby či služby sociálnej ochrany.

Môžu sa z neho platiť aj projekty na zlepšenie riadenia migrácie vrátane programov zameraných na boj proti nelegálnej migrácii a jej predchádzanie a na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, prevádzačstvu migrantov a takisto sa môžu platiť projekty na podporu lepšieho predchádzania konfliktov, presadzovania zásad právneho štátu a riadenia hraníc.