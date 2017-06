Filip Hološko sa zo Sydney presúva do Bratislavy, podpísal zmluvu so Slovanom

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Dlhoročný slovenský futbalový reprezentant Filip Hološko bude vo svojej kariére pokračovať v ŠK Slovan Bratislava. Informuje o tom web “belasých”.

Tridsaťtriročný útočník v utorok podpísal s vedením svojho nového zamestnávateľa kontrakt na dva roky. So 105 ligovými gólmi je Hološko súčasťou elitného Klubu ligových kanonierov.

Od roku 2002 pôsobil v zahraničí – v Liberci, Manisaspore, Besiktasi Istanbul, Istanbule BB, Rizespore a naposledy v FC Sydney, s ktorým získal austrálsky titul.

“Sme veľmi radi, že sme dospeli k dohode s Filipom Hološkom a podpísali s ním dvojročnú zmluvu. Je to hráč vysokých kvalít, ktorý pre nás bude veľmi cennou posilou. Rokovania boli rýchle a obojstranne korektné. Filip je agresívny typ futbalistu, môže hrať na pozícii hrotového útočníka i krídelníka. Fanúšikovia ho určite dobre poznajú z reprezentácie i predošlých klubov, kde sa mu strelecky darilo. Má za sebou vydarenú sezónu, so Sydney sa radoval zo zisku titulu, čo len dokazuje jeho kvality. Verím, že angažmán v Slovane mu dopomôže aj k návratu do reprezentačného dresu, keďže na Slovensku bude viac na očiach. Filipa u nás vítam a verím, že sa mu bude dariť,” povedal viceprezident klubu Ivan Kmotrík mladší.

“Som šťastný, že som podpísal zmluvu s najúspešnejším slovenským klubom. Mal som rôzne ponuky z Turecka, no v prospech Slovana rozhodlo, že je to veľký a slávny klub, ktorý má vždy vysoké ambície. Získal som tri tituly v zahraničí, teraz túžim po štvrtom so Slovanom Bratislava. Mojou úlohou bude dávať góly a pomôcť mužstvu k úspechom v lige i pohári. Strelil som viac než sto gólov v zahraničných ligách, teraz prichádza čas skórovať aj v domácej súťaži,” skonštatoval Hološko, ktorý má na konte 65 reprezentačných štartov a 8 gólov v národnom mužstve. Zahral si na MS 2010 v JAR.