Film Bourák: Rock´n´roll nezomiera, tvorcovia Občianskeho preukazu prichádzajú s čiernou komédiou (video+foto)

Rockové tempo, absurdné situácie, romantika, trochu čierna a trochu gangsterská komédia. Je jedno, koľko máte rokov, detinsky sa môžete správať hocikedy, aj keď máte dcéru-puberťáčku a vašu ženu sa snaží zbaliť mafián.

Obsah filmu Bourák

Kamila má osemnásť rokov a je zúfalá. Stratila prácu, žije v meste, kde sa nič nedeje a najviac ju štvú jej rodičia, ktorí sa správajú absolútne nedospelo. Jej otec je večný puberťák, ktorý kšeftuje s vrakmi áut a tancuje rock´n´roll s babenkou, ktorá akoby vyskočila zo starého amerického katalógu na podprsenky. Matka na tom nie je o nič lepšie. Tú balí miestny mafián, ktorému padol biznis s hracími automatmi.

Je z tohto kolotoča nejaký možný únik? Ak nechce Kamila prísť o svoju rodinu, musí presvedčiť matku, aby už konečne pristrihla otcovi tie jeho vypĺznuté krídelká.

Trailer k filmu Bourák

Réžia a scenár

Za poriadnu rockovú story je zodpovedný tandem režisér Ondřej Trojan a scenárista Petr Jarchovský. Filmoví fanúšikovia ich určite poznajú z legendárnej snímky Občiansky preukaz (2010).

Trojan má však za sebou aj prácu na skvelom filme Toman (2018) alebo oceňovanej snímke Želary (2003), na ktorej scenári sa podieľal aj Jarchovský. Medzi jeho ďalšie úspešné projekty patrí scenár pre veľmi známe Pelíšky (1999), Kawasakiho ruže (2009) alebo Učiteľka (2016).

Ondřej Trojan,

Petr Jarchovský

Hudba a kamera

Spolutvorcami Trojana a Jarchovského boli kameraman Tomáš Sysel a pod hudbu a pesničky v štýle rockabilly sa podpísal Roman Holý.

Trojan sa so Syselom stretol už pri natáčaní filmu Toman (2018), ale skúsenosti nazbieral aj pri projekte Román pro muže (2010).

Tvorbu Romana Holého je možné uvidieť aj vo filmoch Czech Made Man (2011) alebo Prázdniny v Provence (2015).

Tomáš Sysel,

Roman Holý

Herci

Hlavnú úlohu vo filme Bourák si zahral mladší brat režiséra Ivan Trojan, ktorý však nemá so samotnou postavou nič spoločné: „Bourák je chlapík, ktorý vie tancovať rock´n´roll, ja netancujem vôbec. Je to chlapík, ktorý rozumie autám, ja som raz v živote vymenil pneumatiku. Vie opraviť strechu, ja som manuálne úplne nezručný. Aj vlasov už mám menej, než uvidíte vo filme. Nič, nie je tam jednoducho nič, čo by som mal s Bourákom spoločné,“ vraví úspešný herec.

Možno by sa dala jeho úloha pochopiť ako herecká výzva alebo aj ako bratská rivalita: „To, že Ondřej obsadil práve mňa, beriem ako takú bratskú zlomyseľnosť, ktorá nás sprevádza od detstva. On vždy niečo vymyslel a ja ako mladší brat som sa mohol pretrhnúť, aby som to splnil,“ dodáva Trojan.

Trojanovou filmovou dcérou a študentkou konzervatória sa stane herečka Veronika Marková a Kristýna Boková požičia tvár jeho zanedbávanej manželke Markéte.Tá bude čeliť šarmu Jiřího Macháčka, ktorý hrá postavu majiteľa kasína a nebezpečného golfistu Rudu. Avšak jeho neznesiteľnú manželku si užila Petra Nesvačilová.

Vo filme sa predstavili aj známi slovenskí herci. Z Adyho Hajdu sa stal majiteľ vrakoviska Zlaťák, Bourákovu milenku Bublinu spodobní Alena Pajtinková a Petra Polnišová bude jej sestrou. Medzi nimi nesmie určite chýbať ani Milan Ondrík, ktorý stvárni gangstra Vladka.

Skvelé pesničky od Holého zaspieva talentovaný Matěj Ruppert, spevák skupiny Monkey Business.

Ivan Trojan,

Kristýna Boková,

Veronika Marková,

Jiří Macháček,

Petra Nesvačilová,

Ady Hajdu,

Alena Pajtinková,

Petra Polnišová,

Milan Ondrík,

Matěj Ruppert

Fotografie

Premiéra

Film Bourák sa v slovenských kinách objaví už od 2. júla 2020. Informácie pochádzajú z Forum Film a z webovej stránky fdb.cz.