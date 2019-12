Film Čierne Vianoce: Netešte sa na Ježiška, do univerzitného internátu dorazil zabijak (foto+video)

Do univerzitného internátu dorazil zabijak namiesto Ježiška a skupina študentiek by si najradšej priala pokojné Vianoce. Namiesto punču bude však tiecť krv a tak sa diváci hororového žánru môžu tešiť na remake obľúbenej klasiky.

Obsah

Reily Stone je vysadená na všetkých chlapov a jej kamarátky ju v tom podporujú. Spôsobil to najmä mierne traumatizujúci zážitok s chlapmi. Blížia sa Vianoce a Reily ich s kamarátkami strávi v prázdnom vysokoškolskom internáte, z ktorého väčšina študentov odíde za rodinami.

Idylu so snehom a blikajúcimi svetielkami zlomí séria textových správ, ktoré dievčatám prídu na telefóny. Vzápätí jedna z kamarátok zmizne a ďalšiu zavraždí maskovaný útočník.

Pokiaľ si však uvedomia, že im ide o krk, tak stratia nádej na únik. Môžu čakať na smrť alebo sa postaviť na odpor. Kto proti nim stojí? A môžu veriť ľuďom, ktorí im chcú pomôcť?

Trailer k filmu Čierne Vianoce

Réžia a scenár

Za hororom Čierne Vianoce stojí štúdio Blumhouse, ktoré vytvorilo také hororové perly ako My, Uteč, Rozpoltený alebo Halloween. Tentokrát si povolalo oceňovanú Sophiu Takal, aby si sadla na režisérsku stoličku a po Always Shine (2016) a Green (2011) natočila ďalší film. Takal so scenárom pomohla scenáristka a herečka April Wolfe, ktorá nazbierala skúsenosti pri projekte Widower (2013).

Kamera

Režisérka Takal spolupracovala so skúseným Markom Schwartzbardom aj na projekte Always Shine (2016) a stretli sa aj pri projekte Wild Canaries (2014). Pri výrobe filmu Čierne Vianoce sa s mladou režisérkou opäť zišiel v pozícii kameramana.

Herci

Úlohy študentky Riley Stone sa zhostila Imogen Poots, ktorá je známa najmä z filmov V for Vendeta (2005) a Solitary Man (2009), ale za rolu vo filme Vivarium (2019) získala cenu. Pri boji s nepriateľom jej pomôže Lili Donoghue v postave Marty, diváci uvidia aj Brittany O´Grady ako Jess Bradfordovú alebo Aleyse Shannon ako Kris.

Vo filme sa ukáže aj Lucy Currey v postave Lindsay a Helene požičia tvár Madeleine Adams. Professora Gelson si zahral Cary Elwes známy z Wonder Woman (2011) alebo zo snímky Saw (2002).

Fotogaléria

Ocenenia

(neznáme)

Premiéra

Film Čierne Vianoce vstúpi do slovenských kín 12. decembra 2019. Informácie pochádzajú zo CinemArt a zo stránky imdb.com.