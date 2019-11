Film Doktor Spánok: Stephen King postavil Dannyho Torracea pred nepriateľov, o akých sa mu ani nesnívalo

Fanúšikovia hororového žánru si isto spomenú na mrazivú atmosféru filmu Osvietenie (The Shining) z roku 1980. Jeden z najznámejších hororov pochádzal z filmársky precíznej dielne Stanleyho Kubricka. Príbeh má však pokračuje v snímke Doktor Spánok. Hrdina Danny sa musí opäť postaviť nepriateľom, o akých sa mu ani len nezdalo.

Obsah

Hrdina filmu Osvietenie Danny Torrace vyrástol z chlapca na muža, ktorý dokáže komunikovať myšlienkami, ale zároveň sa snaží vysporiadať s traumami z detstva, keď sa ho vlastný otec pokúsil zabiť.

Po štyridsiatich rokoch sa však stále pokúša nájsť vnútorný pokoj. Stretne však tínedžerku Abru, ktorá disponuje rovnakou nadprirodzenou schopnosťou „žiariť“, ako ju nazval Danny.

Abra však potrebuje pomoc. Je prenasledovaná zločincami, ktorých živí esencia týchto výnimočných ľudí vydávaná pri ich bolestivom zomieraní. Danny má na výber. Môže pomôcť Abre, ale zároveň musí bojovať s vlastnými démonmi minulosti. Film do slovenských kín priniesla distribučná spoločnosť Continental Film.

Trailer k filmu Doktor Spánok

Predloha

Stephen King je otcom hororu Osvietenie, ale v roku 2013 vydáva aj jeho pokračovanie, knihu Doktor Spánok. Dobrá predloha je vo filme len polovicou úspechu, tú druhú tvorí filmárske spracovanie, ktoré Kubrick vôbec nepodcenil a v roku 1980 vytvoril jedno z najuznávanejších diel „strašidelného“ žánru. K výnimočnosti filmu prispel aj herec Jack Nicholson so svojím uhrančivým výkonom.

Stephen King

Réžia a scenár

Pokračovanie príbehu si vzal pod svoje krídla talentovaný hororový režisér Mike Flanagan. Jeho meno stojí nielen pri réžii a scenári, ale podieľal sa aj na strihu. S Kingovými predlohami nabral skúsenosti pri Geraldovej hre (2017), známym sa stal aj vďaka úspešnému seriálu The Haunting of Hill House (2018). Nemenej známe sú aj snímky Hush (2016) alebo Ouija: Zrodenie zla (2016).

Mike Flanagan

Hudba a kamera

Hudbu v horore Doktor Spánok spáchali The Newton Brothers, ktorí spolupracovali aj pri tvorbe seriálu The Hauting of Hill House (2018) alebo pri filmoch Extinction (2018) alebo veľkorozpočtovom filme Avengers: Endgame (2019).

Za kamerou stál oceňovaný a skúsený Michael Fimognari. S hororovým žánrom má viaceré skúsenosti. Spolupracoval pri výrobe nielen už vyššie spomínaného seriálu, ale aj pri snímkach Vzkriesenie démona (2015), V tvári démona (Jessabelle, 2015) či Geraldova hra (2017).

The Newton Brothers

Michael Fimognari

Herci

Ústrednú postavu Dannyho Torraceho stvárni Ewan McGregor, ktorý týmto obohatil svoje i tak široké žánrové rozpätie. Hlavnú úlohu hral nielen v muzikáli Mouling Rouge (2001), ale stvárnil aj postavu Obiwana Kenobiho v ikonickom sci-fi Hviezdne vojny či neodmietol ani úlohy v kultovom Trainspottingu (1996) a filmoch Veľká ryba (2003) a Muž v tieni (2010).

Tínedžerku Abru Stone si zahrá začínajúca herečka Kyliegh Curran. V Kingovom horore uvidíme aj Rebeccu Ferguson z Najväčšieho showmanna alebo zo série Mission Impossible, ako hrá postavu Rose The Hat. Informácie pochádzajú z imdb.com.

Ewan McGregor

Rebecca Fergusson

Kyliegh Curran

Fotogaléria

Ocenenia

(neznáme)

Premiéra

Film Doktor Spánok mal na Slovensku premiéru 7. novembra 2019.