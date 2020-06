Film Emma.: Do kín prichádza nesmrteľná romantická komédia od Jane Austenovej (video+foto)

Tak dlho sa Emma zahrávala s ľudskými citmi, až na svoje nezbedné intrigy doplatila. Príbeh, ktorý napísala slávna Jane Austenová sa síce zrodil v 19. storočí, ale stále žije aj po dvesto rokoch.

Slovenské kiná sa po krátkej pandemickej prestávke opäť otvorili, aby divákom mohli priniesť skvelú romantickú komédiu za ktorou stojí producent Tim Bevan zodpovedný aj za filmové kúsky ako Notting Hill, Láska nebeská alebo Štyri svadby a jeden pohreb.

Obsah filmu

Hrdinkou filmu je bohatá, krásna, bystrá a emancipovaná Emma Woodhouseová, ktorá sa však rada zahráva s citmi druhých. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že jej „talent“ má pozitívne výsledky, keďže pred oltár dostane bohatého vdovca a ožení ho so svojou spoločnicou a vychovávateľkou. Emmino sebavedomie to povzbudí a myslí si, že tieto malé víťazstvá jej dávajú povolenie na ďalšie hry s ľuďmi. Jej ďalším cieľom sa tak stane nová a naivná spoločnica Harriet, ktorú bude chcieť spojiť s miestnym farárom.

Hoci by sa mohlo zdať, že ide o nevinné intrigy, v skutočnosti majú svoju temnú stránku, pred ktorou ju vystríha nielen jej otec pán Woodhouse, ale aj kamarát z detstva George Knightley. Karty sú však rozdané a Emma sa nechce vzdať svojej zábavky.

Veľké plány a ťahy sa nakoniec skončia nezdarom. „Hurikán“ Emma utrpí ranu a istoty zbohatlíckej dcérenky sa rozpadnú. Krásna, mladá a emancipovaná Emma pochopí, že svojho vyvoleného si musí nájsť každý sám a hľadanie nemusí byť ani veľmi ťažké.

Trailer k filmu Emma.

Predloha

Knižnice a papier znesú veľa, ale keď sa príbeh stane nesmrteľným, tak práca spisovateľa prekoná čas a aj priestor. Medzi “vyvolených” sa dostala aj britská spisovateľka Jane Austenová.

Romány Rozum a cit, Pýcha a predsudok či Mansfieldské panstvo prežili množstvo času a reedície precestovali celý svet a boli preloženie do viacerých jazykov.

Štvrtý román Emma publikovali v decembri 1815 a bol poslednou knihou, ktorú vydali počas života Austenovej.

Jane Austen

Réžia

Emma si našla svoje miesto na plátne už dvakrát. Najskôr v podobe moderného príbehu vo filme Bezmocná (1995), ale aj v klasickej verzii Emma z roku 1996. Jej tretiu filmovú podobu dostala do rúk režisérka Autumn De Wilde, ktorá jej aj napriek dobovosti pridala moderný kreatívny odtlačok.

De Wilde môžu nadšenci poznať vďaka jej práci na reklamách pre firmy ako Prada, Uniglo, Google alebo Orangina. Uznanie jej priniesli fotografie a práca na videoklipoch pre umelcov Florence and The Machine, The Decemberists, the Raconteurs alebo Starcrawler. Emma je teda jej filmovou prvotinou.

Režisérke bolo dobové Anglicko veľmi sympatické: „Na tejto dobe ma fascinuje všetko od módy cez štýl, ale aj nástrahy vtedajšej spoločnosti,“ vraví De Wilde.

„Tlak na kultivovanosť vyvolával v ľuďoch pasívno-agresívne chovanie, ktoré bolo prirodzene komické a dodnes je nekonečným zdrojom inšpirácie pre hranú komédiu. Jane Austenová je pre svoj talent tvoriť bezkonkurenčné milostné zápletky často prehliadaná aj ako brilantná satirička,“ tvrdí filmárka.

„Jej postavy sú také ľudské, symbolické a dôverne známe, že odstup, ktorý pre súčasnú dobu cítime, sa rýchlo vyparí. Všetci budeme navždy bláznami, ktorí sa ženú za láskou a priateľstvom,“ uzatvára filmárka.

Autumn de Wilde

Scenár

Hľadanie správneho scenáristu pre tretie filmové spracovanie Emmy sa skončilo u Eleanor Cattonovej, ktorá v roku 2013 získala literárnu cenu Man Booker za svoju knihu Nebeské telesá.

Keď producenti oslovili Cattonovú s ponukou, ktorá sa nesmie odmietnuť, práve pracovala na filmovom spracovaní svojej úspešnej knihy. „Potrebovala som to najskôr vstrebať, aby som si uvedomila, aká obrovská vec to vlastne je,“ spomína scenáristka.

Austenovej román Emma prečítala veľmi rýchlo, ale pri spracovaní do podoby scenára narazila na niekoľko problémov.

Ide hlavne o postavu Franka Churchilla, do ktorého sa Emma zamiluje. V prvej polovici knihy sa o Frankovi len hovorí, ale fyzicky sa v nej zatiaľ neobjaví a jeho teta, pani Churchillová, sa neukáže vôbec.

„Na papieri to problém nie je, pretože chýbajúcu postavu môžete opísať rovnako dobre, ako postavu, ktorá je v príbehu fyzicky prítomná,“ vysvetľuje Cotton a pokračuje: „Na filmovom plátne je to problém, pretože film je, samozrejme, médium, ktoré nám ukazuje fyzickú prítomnosť. Musela som nájsť spôsob, ako chýbajúce postavy vytvoriť a uistiť sa, že publikum sa v tých poprepletaných vzťahoch nestratí.“

Eleanor Catton

Kamera a hudba

Kreatívny tím režisérky De Wilde obohatil svojím talentom kameraman Christopher Blauvelt, ktorý už pracoval aj na projektoch Hra (1997) a Nebezpečná rýchlosť (1994).

O hudbu sa postarala dvojica Isobel Waller-Bridge, známa z práce na seriáli Black Mirror (2017) a krátkom filme Little Bird (2017), sekundoval jej David Schweitzer, ktorý zanechal svoje meno pod snímkami Koruna (2019) a The White Princess (2017).

Isobel Waller-Bridge

David Schweitzer

Christopher Blauvelt

Herci

Režisérka De Wilde obsadila do svojich postáv hercov z novšej anglickej vlny, ale použila aj overené herecké talenty, ktoré v celej skladbe dodávajú kontrast a zároveň ručia za zábavu.

Aby sa dobová kultúra a zvyky zachovali vo filme v čo najväčšej miere, De Wilde usporiadala dvojtýždenné sústredenie, na ktorej sa herci zoznámili s pravidlami etikety, ktorá riadila život bežného Angličana v 19. storočí.

Hlavnú úlohu Emmy Woodhousovej stvárnila Anya Taylor-Joy, ktorá svoj talent ukázala v snímke Čarodejnice (2005). Pri obsadzovaní Emmy nemala takmer konkurenciu, na zozname režisérky bola na prvom mieste.

„Emma nie je bežná typická hrdinka,“ popisuje jej postavu De Wilde. „Na začiatku sa musí chovať skutočne hrozne, aby sme neskôr v príbehu ocenili jej vývoj. Nejde o to, žeby ju niekto skrotil, ale skôr nachádza samu seba. Anya je neskutočne inteligentná herečka, ktorá dokáže zahrať zápornú hrdinku bez toho, aby stratila priazeň divákov,“ dodáva režisérka.

Symbolom láskavého humoru a komediálnej atmosféry je obsadenie Billa Nighyho. Ako priznal producent filmu Graham Broadbent, prítomnosť Nighyho povzniesla celý kreatívny tím. Vo filme si zahral otca Emmy, ktorý si vždy zachová svoju dôstojnosť a má obrovské srdce. Veľmi nehovorí, ale zato je neurotický a tak trochu aj hypochonder.

Ako Nighy dodal: „Pán Woodhouse sa všeobecne chová v dobrej viere a najviac mu záleží na blahu svojej dcéry. Čiastočne sa však cíti zodpovedný za jej potrebu všetko riadiť, na druhej strane ani jemu nie je cudzie manipulovať s ostatnými.“

Opačný pól Emminho spektra, kamaráta z detstva Georgea Knightleyho, si zahral britský folkový spevák Johny Flynn, ktorý sa ukázal vo filmovom projekte Beast (2017), ale diváci ho budú môcť uzrieť aj v pripravovanej snímke Stardust, kde stvární mladého speváka Davida Bowieho.

Postava Knightleyho mu prišla veľmi zaujímavá už počas školských čias: „V ich utopickom svete, kde všetci šplhajú po spoločenskom rebríčku, je niekým, kto vie, ako by sa mali ľudia chovať. Emmu si dovoľuje podpichovať, čo z neho robí zábavnú postavu. Je o dosť starší a je to aj člen rodiny, takže si to môže dovoliť. Robí si z nej srandu tak, ako to robia starší bratia. Len on jej môže ukázať, ako sa v skutočnosti chová,“ vyjadril sa Flyn.

Režisérku Flynn očaril nielen pre jeho zraniteľnosť, ale hlavne pre jeho charizmu a schopnosť vyzerať drsne: “Johny Flynn mi pripomína Steva McQueena. Je z neho cítiť rock´n´roll.“

Anya Taylor-Joy

Bill Nighy

Mia Goth

Miranda Hart

Gemma Whelan

Premiéra

Film Emma sa objaví v slovenských kinách už 25. júna 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt SK.