Film Ľadové kráľovstvo 2: Anna a Elsa sa vracajú v podmanivom príbehu o zázračných schopnostiach (video)

Film Ľadové kráľovstvo z roku 2013 si získalo srdcia nielen miliónov detí, o čom svedčí titul najlepšie zarábajúceho animovaného filmu na svete. Jeho hodnoty a kvality ocenila aj filmová Akadémia, ktorá mu udelila Cenu Oscar v kategórii Najlepší animovaný film a Najlepšia originálna pieseň. Tvorcovia si však po tomto úspechu položili otázku: Aké pokračovanie má tento príbeh?

Elsa má plné ruky práce so správou svojho kráľovstva. Je rada, že ako vládkyňu ju akceptujú a snaží sa byť dobrou panovníčkou. Avšak stále popri všetkých svetských problémoch rozmýšľa, prečo sa narodila s magickými schopnosťami. Veľká otázka ju privedie na cestu odhalenia pravdy o minulosti.

Počas nebezpečného dobrodružstva ďaleko od domova ju budú sprevádzať Anna, Kristoff, Olaf a Sven. Elsa sa však bude vďaka tajomného volaniu čoraz viac ponárať do záhadného sveta až na hranicu svojich síl, kde bude riskovať, že stratí všetko. Nakoniec sa z otázky o význame jej nadprirodzených schopností stane otázka, či sú vôbec dostatočné.

Trailer k filmu Ľadové kráľovstvo 2

Réžia a scenár

Pred Elsinou cestou do neznáma podnikli podobnú cestu aj režiséri prvého filmu Ľadové kráľovstvo Chris Buck a Jennifer Lee.

“Uvedomili sme si, že sú v nás nezodpovedané otázky,” rozpráva Jennifer Lee, “Zaujímali sme sa o to, čo Anna spraví, keď sa jej podarí získať všetko, čo kedy chcela. Vo vzduchu podľa nás ešte visel otáznik ohľadom jej rodičov a toho, kam mala namierené ich loď, než sa potopila. A tá najväčšia otázka: Prečo sa Elsa narodila s magickými schopnosťami?”

Ako dodáva Chris Buck, Elsa a Anna v pokračovaní Ľadového kráľovstva ako keby zmaturovali, ich životy sa dávajú dokopy a teraz musia zistiť, kým vlastne sú.

Režisérka Lee ešte dodáva, že “ak bolo Ľadové kráľovstvo šťastný koniec príbehu, Ľadové kráľovstvo 2 je deň po šťastnom konci príbehu. Život sa stavia do cesty. Komplikuje to. Je to o tom, ako sa naučiť bojovať za svoje miesto vo svete, robiť to, čo je správne, spolu so všetkými dospeláckymi činnosťami. Je tu stále zábava a humor, no je to hlboko emotívny príbeh o hľadaní toho, kým sa máme stať.”

Chris Buck pracoval ako režisér na filmoch Tarzan (1999), Frajeri na vlnách (2007) a Ľadové kráľovstvo (Frozen, 2013). Pre Jennifer Lee bol prvý film o Else a Anne režisérskym debutom, ale podieľala sa aj na jeho scenári. Svoje textárske skúsenosti si vycibrila aj na filmových projektoch Zootopia (2016) a A wrinkle in the time (2018). So scenárom pre Ľadové kráľovstvo 2 jej pomohla Alison Schroederová, ktorá je podpísaná aj pri snímkach Hidden Figures (2016), Christopher Robin (2018) alebo Protivné baby 2 (2011)

Chris Buck

Jennifer Lee

Alison Schroeder

Hudba a kamera

Originálny soundtrack filmu zložil Christopher Beck, ktorý je známy aj pre prácu na filmoch Ant Man (2015), The Muppets (2011) alebo Ružový panter 2 (2009).

V Ľadovom kráľovstve 2 však odznie aj sedem nových piesní z pera Roberta Lopeza a Kristen Anderson-Lopez, ktoré budú emotívne, zábavné a príbehu dodajú unikátnosť a hravosť. Anderson-Lopez sa pri skladaní inšpiroval svojimi dcérami: “Dievčatá – Anna a Elsa – vyrastajú a naše vlastné dcéry vyrastajú taktiež. Naše dievčatká sú zhruba v tom istom veku ako dcéra režisérky Jennifer Lee. Mali čo dočinenia s našimi rozhodnutiami pri Ľadovom kráľovstve, ako aj pri pokračovaní. Ako dievčatá starnú, stávajú sa viac nezávislými a robia vlastné rozhodnutia, nám to otvorilo novú éru rodičovstva, ktorá si našla miesto aj v tvorbe pre film.” Piesne tak spájajú detský, rodičovský, rozprávkový a až mytologický podtón filmu.

“Epický tón nového filmu bolo niečo, čo sme chceli zachytiť hneď na začiatku. Uspávanka All Is Found, ktorú kráľovná Iduna spieva svojim mladým dcéram, má slúžiť ako plány cesty pre objavovanie mytológie príbehu,” dodáva Kristen Anderson-Lopez.

Keď prvý film zostal verný svojmu názvu Ľadové kráľovstvo, tak produkčný dizajnér Michael Giaimo avizuje zmenu a snímka bude hrať hrejivejšími farbami. “Anna a Elsa sa vo filme vydávajú na veľmi špecifické výpravy, počas ktorých rastú a dospievajú. Kúsok po kúsku sa tak odkrývajú vrstvy, ktoré odhaľujú hĺbku a dimenzie týchto postáv. Pre mňa to znamenalo odstránenie snehu a vkročenie na pevnú zem,” vysvetlil Giaimo.

Christopher Beck

Robert Lopez

Kristen Anderson-Lopez

Herci a dabing

V originálnom anglickom znení diváci dostala postava Anny hlas od Kristen Bell známej zo seriálu Veronica Mars (2004-2019) alebo z filmov Like Father (2018), Matky rebelky (2016) alebo Matky rebelky: Šťastné a veselé (2017). V slovenskom dabingu sa o Annim hlas postarala Lucia Bugalová.

Elsin hlas pochádza od Idiny Menzel, ktorá získala za prvé Ľadové kráľovstvo viacero ocenení. Menzel hrala aj v muzikáli Rent (2005) alebo v rozprávke Začarovaní (2007). Postavu Elsy nadabovala v slovenčine Andrea Somorovská.

Kristoff si požičal hlas od Jonathana Groffa, a snehuliak Olaf bude znieť ako Josh Gad.

Na slovenskej verzii spolupracovali aj Juraj Kemka, Martin Mňahončák, Monika Hilmerová a ďalší.

Kristen Bell

Lucia Bugalová

Idina Menzel

Andrea Somorovská

Jonathan Groff

Josh Gad

Juraj Kemka

Martin Mňahončák

Monika Hilmerová

Fotogaléria

Ocenenia

Premiéra

Film Ľadové kráľovstvo 2 bude mať v slovenských kinách premiéru 21. novembra 2019. Informácie pochádzajú zo Saturn Entertainment a zo stránky imdb.com.