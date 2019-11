Film Le Mans ´66: Henry Ford II sa chce pomstiť Enzovi Ferrarimu. Kto zvíťazí v legendárnom závode? (video)

Keď Henry Ford II ponúkol Enzovi Ferrarimu fúziu ich firiem, taliansky konštruktér áut najskôr aj súhlasil, ale nepáčilo sa mu, žeby Ford mal prebrať kontrolu nad závodným oddelením a od zmluvy odstúpil. Američana to, pochopiteľne, rozhnevalo a tento moment v skutočnej histórii bol základom strhujúceho filmu o pomste, ale aj o prekonávaní najväčších konkurentov.

Obsah

Za prekonávaním veľkého červeného konkurenta z Modeny stál Carrol Shelby, ktorého absolútny vrchol nastal po triumfe na 24-hodinových pretekoch na známej trati vo francúzskom Le Mans v roku 1959. Avšak po víťazstve prišla tvrdá rana.

Srdcová vada nedovolila pretekárovi sa opäť postaviť na štartovaciu čiaru a slávny Shelby sa musel rozlúčiť so závodmi ako pretekár. Život však nekončí. Nezdolný Texasan sa rozhodol, že sa stane automobilovým konštruktérom. V novej kariére stretá skvelého skúšobného jazdca Kena Milesa, britského šampióna a zároveň neznesiteľného arogantného muža neschopného kompromisu.

Práve títo dvaja dostali od Henryho Forda II šialenú úlohu – postaviť dokonalé pretekárske auto, ktoré by prekonalo červené Ferrari. Ford II sa chce Talianovi pomstiť za odmietnutie dohodnutej fúzie firiem a prekonať jeho autá na závode v Le Mans. Pre Shelbyho a Milesa sa úloha zdá byť veľkou výzvou, ale s autom Ford GT40 sú rozhodnutí vyhrať.

Ale proti nim stoja nielen fyzické zákony, autá Ferrari dokonca aj obmedzenia od Forda, ale aj ich osobné problémy. Napriek všetkému svoj revolučný produkt dokončia, hoci na pretekoch v roku 1966 si ich snaha vyberie svoju daň, ale chuť víťazstva stojí za to.

Trailer k fimu Le Mans ´66

Réžia a scenár

Režisér James Mangold má už skúsenosť s tvorbou filmu o novodobých historických osobnostiach. Svedčí to najmä divácky úspešný film o spevákovi Johnym Cashovi Walk the line (2005), za ktorý získala herečka Reese Witherspoon Oscara. Mangold však pracoval aj na akčných filmoch The Wolverine (2013) alebo Krajina policajtov (1997) či na romantickom Kate a Leopold (2001).

Scenár legendárneho príbehu mali na starosti Jez Butterworth, ktorý spolu s Johnom-Henrym Butterworthom spája práca na filmoch Edge of Tomorrov (2014) alebo Fair Game (2010). Prvý zo zmienených sa do filmovej histórie dostala aj vďaka práci na scenári bondovky Spectre (2015). Tretí scenárista Jason Keller je známy najmä snímkam Plán úteku (2013), Kazateľ Kalašnikov (2011) alebo rozprávke Snehulienka (2012), v ktorej si zahrala Julia Roberts.

James Mangold

Jez Butterworth

John-Henry Butterworth

Jason Keller

Hudba a kamera

Za hudbou vo filme hľadajme Marca Beltramiho a Bucka Sandersa, ktorí sa poznajú aj z výroby snímku Ja, robot (2004). Prvý z menovaných pracoval aj na hudbe do World War Z (2013) alebo Scream (1996). Sandersova hudba znie vo filmoch Logan (2017) či vo vojnovom The Hurt Locker (2008).

Kameru držal Phedom Papamichael, ktorý si za svoju prácu na filme Nebraska (2013) vyslúžil nomináciu na Oscara. S režisérom Mangoldom vyrábal aj skvelý film Walk the line (2005).

Marco Beltrami

Buck Sanders

Phedon Papamichael

Herci

Ústrednú dvojicu svojrázneho konštruktéra a arogantného skúšobného jazdca stvárnili oscaroví Matt Damon ako Carrol Shelby a Christian Bale ako Ken Miles. Damon sa stal slávnym vďaka filmu Dobrý Will Hunting (1997), ktorý mu priniesol spomínanú cenu, je však známy aj z iných filmových projektov ako Marťan (2015) alebo Talentovaný pán Ripley (1999).

Bale sa do filmovej histórie zapísal ako predstaviteľ komixového Batmana v snímkach Temný rytier (2008) alebo Batman začína (2008). Cenu akadémie získal za postavu vo filme The Fighter (2010). Ženu pretekára Milesa stvárila Caitriona Balfe, slávneho Henryho Forda II zase herec Tracy Letts a Leeho Iacoccu John Bernthal.

Matt Damon

Christian Bale

Caitriona Balfe

Jon Bernthal

Tracy Letts

Fotogaléria

Ocenenia

Film Le Mans ´66 získal tri ocenenia na Hollywood Film Award.

Premiéra

Premiéra filmu Le Mans ´66 bude 14. novembra 2019. Informácie pochádzajú zo CinemArt a imdb.com.