Film Na Nože: Kto zabil starého autora detektívok? Podozriví sú úplne všetci (foto+video)

Klasika. Do bohatého sídla zavrite excentrikov, čudákov, verné služobníctvo a okoreňte to mŕtvolou s veľkým majetkom. Napätie je na svete. A nemôže to byť viac šialenejšie, ak túto vraždu vyšetruje svojský detektív.

Obsah

Slávneho autora detektívok Harlana Thrombeyho je mŕtvy po oslave svojich 85. narodenín. Na mieste činu nájde detektív Benoit Blanc len rozhádanú rodinu a služobníctvo. Kto je však vrah?

Podozrivý je každý zo zvláštnej partičky pozostalých, ktorých odrazu spojí láska k majetku starého otca. Detektív počas vypočúvania postupne rozmotáva komplikovanú sieť vzťahov, lží a poloprávd, pričom žiaden z podozrivých nedokáže vlastnou verziou príbehu očistiť svoje meno.

Pomôcť by mohla ošetrovateľka Marta, milá dievčina, ktorá nevie klamať a zrejme ako posledná videla starého pána živého. Ako to celé dopadne?

Trailer k filmu Na Nože

Réžia a scenár

Sám si film napísal aj zrežíroval. Reč je o Rianovi Johnsonovi známom pre réžiu filmu Star Wars Epizóda 8: Posledný Jedi (2017).

Vo filme Na nože využil klasickú formu stavby drámy, aby ju vylepšil o ostrý vtip a neodpustil si kritiku spoločenskej morálky a rodinných väzieb, ktoré sa stali typické pre 21. storočie. „Myslím, že diváci si to parádne užijú. Dúfam, že to pre nich bude originálny a vzrušujúci zážitok, ktorý ich prinúti sa smiať a na záver ich poriadne prekvapí.“

Rian Johnson

Hudba a kamera

Johnson si do svojho projektu povolal „svojich“ ľudí. S kameramanom Stevom Yedlinom a skladateľom Nathanom Johnsonom spolupracoval na viacerých ďalších projektoch ako Looper (2012), Brothers Bloom (2008) alebo Brick (2005).

Nathan Johnson

Steve Yedlin

Herci

Daniel Craig sa vracia do kín nielen ako agent James Bond, ale aj ako súkromný detektív Benoit Blanc. Táto hlavná postava ho úplne očarila, keďže mu tak trochu pripomínala slávneho Hercula Poirota: „Vyrastal som na filmoch podľa románov Agathy Christie. Rianov moderný prístup k detektívnemu žánru sa mi veľmi páči, lebo výsledok je nesmierne zábavný. Okrem toho Rian vnášal na pľac neuveriteľnú pohodu a dobrú energiu. Všetci sme sa na nakrúcanie vždy tešili a dúfam, že to pocítia aj diváci v kine.“

S vypočúvaním prefíkanej rodiny, ktorá je podozrivá z vraždy Harlana Thrombeyho v úlohe oscarového Christophera Plummera, mu pomôže poručík Elliott v podaní LaKeitha Stanfielda a strážmajster, ktorému požičal tvár Noah Segan. Proti nim stojí klam Thrombeovcov, zložený zo skupiny, v ktorej sa objavia známe mená ako Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson a Toni Collette. Úlohu vernej služobnice si zahrala Ana de Armas.

Fotogaléria

Ocenenia

Film od svojej premiéry v USA nazbieral už desiatky ocenení na filmových festivaloch a získal aj tri nominácie na ocenenie Zlatý glóbus v kategóriách Najlepší film, najlepší herec (Daniel Craig) a najlepšia herečka (Ana de Armas).

Premiéra

Film Na nože sa v slovenských kinách premieta od 2. januára. Informácie pochádzajú z Forum Film Slovakia a zo stránky imdb.com.