Film Neviditeľný: Už ma nikdy neuvidíš a bude ťa to bolieť, milá Cecília (foto+video)

Rozchody nebývajú nikdy ľahké. Ani pre tých dobrých, ani pre tých zlých. Horšie prípady nastávajú, ak je bývalý milenec psychopat, sociopat a našiel si spôsob mučenia aj po poslednej rozlúčke. Cecília to teda nebude mať vôbec ľahké.

Obsah

Cecília pochopila, že randí so psychopatom. Bolo už však neskoro. Ak však chcela prežiť, musela z luxusného sídla mimo civilizácie ujsť. Bývalý milenec to neuniesol a spáchal samovraždu. Mohlo by sa zdať, že sa všetko vráti do bezpečného normálu.

Ale nestalo sa. Bývalý milenec jej z veľmi zvráteného dôvodu zanechal veľký majetok a zrejme sa rozhodol ju svojím spôsobom týrať aj po jeho smrti. V okolí Cecílie sa dejú veľmi zvláštne veci, ktoré sú čoraz desivejšie a ona si ich nevie vysvetliť. Je blázon ona alebo sa niekto pohybuje okolo nej a nevidí ho?

Cecilia môže prísť o všetko, na čom jej záleží. Avšak ako sa dá bojovať s nepriateľom, o ktorom nie ste si istý, či vôbec existuje?

Trailer k filmu Neviditeľný

Réžia a scenár

Za réžiou a scenárom nie je nikto iný ako Leigh Whannel, ktorý prekvapil fanúšikov skvelým trilerom Upgrade (2018). Pri filme Neviditeľný sa nechal inšpirovať pôvodným dielom od spisovateľa H. G. Wellsa.

„Nečakajte klasický horor s desivým monštrom, scénami pri, ktorých od ľaku vyskočíte zo sedadla, či zábavnými vsuvkami na odľahčenie. Náš film je temný príbeh, ktorý vás nenechá ani na okamih vydýchnuť,“ sľubuje režisér Whannel

Whannella by si mohol niekto pamätať aj ako herca zo známych hororov Insidious (2010, 2013, 2015, 2018) alebo z akčného hororu SAW (2003, 2004, 2005, 2006). Svoje scenáristické umenie vložil aj do spomínaného hororu Insidious, SAW, ale aj do vynikajúceho Upgrade (2018). Režisérsky debut začal opäť pri snímke Insidious, ale pri jeho treťom pokračovaní Chapter 3 (2015).

Leigh Whannell

H. G. Wells

Hudba a kamera

Whannell si do filmového projektu Neviditeľný povolal kameramana Stefana Duscia, ktorý svoje skúsenosti zbieral pri filmoch Backtrack (2015), Jungle (2017), alebo aj The Mule (2014).

Hudbu do filmu zložil Benjamin Wallfisch, ktorý bol za prácu pri snímke Hidden Figures (2016) nominovaný na cenu Zlatý Glóbus. Jeho umenie sa dostalo aj do takých úspešných projektov ako Blade runner 2045 (2017), It (2017), ale spolupracoval aj so známym režisérom Christopherom Nolanom na filme Dunkirk (2017).

Stefan Duscio

Benjamin Wallfisch

Herci

Hlavnú úlohu Cecílie si zahrala Elisabeth Moss, hviezda zo seriálu Príbeh služobníčky. Úspešná herečka začínala v televíznom filme Bar Girls (1990) a počas svojej dlhej kariéry stvárnila postavy v seriáloch Západné krídlo (1999-2006) alebo aj Mad men (2007-2013). Okrem seriálov a filmov rozšírila svoje umelecké vyjadrenie aj v hororoch a diváci ju mohli uvidieť aj v horore My (2019).

Vo filme Neviditeľný jej bude sekundovať Oliver Jackson-Cohen, ktorý stvárni psychopatického priateľa Cecilie. Sám Jackson-Cohen sa ukázal aj v hororovom seriáli The Haunting of Hill House (2018-2020), ale skúsenosti nabral aj pri iných projektoch ako Faster (2010) alebo Going the Distance (2010).

Elisabeth Moss

Oliver Jackson-Cohen

Fotografie

Ocenenia

(neznáme)

Premiéra

Temný film Neviditeľný vstúpi do slovenských kín už 5. marca 2020. Informácie pochádzajú zo CinemArt SK a zo stránky imdb.com.